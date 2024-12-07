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HKÜ Akademik ödülleri sahiplerini bulacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), bilimsel katkıları ve akademik başarıları ödüllendirmek amacıyla düzenlediği Akademik Ödül Töreni’ni 11 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirecek.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Aralık 2024
HKÜ Akademik ödülleri sahiplerini bulacak

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Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Akademik Ödül Töreni'ni 11 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirecek. Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törende; Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'ne giren akademisyenler, TÜBİTAK destekli projeleri kabul edilen ve SCIE-SSCI-AHCI indeksli dergilerde en çok yayın yapan ve en çok atıf alan akademisyenler, akademik teşvik puanı en yüksek akademisyenler, TÜBİTAK 2209 projeleri kabul edilen öğrenciler, akademik danışmanları ve TEKNOFEST'te finale kalan öğrenci takımları ödüllerini alacak. Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, "Üniversitemizin başarılarla daha ileriye gitmesi, toplumsal anlamda da daha güçlü olmamıza olanak tanımaktadır" dedi.

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