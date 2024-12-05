Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.
Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.
ANA GÜNDEM: SURİYE
Toplantının sıcak gündeminin Suriye olması bekleniyor. Suriye'de son bir haftada yaşanan gelişmelerin Türkiye'nin güvenliğine etkilerinin ele alınacağı yılın son MGK'sında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bilgilendirme yapacak.
Kurulda Suriye'deki yeni durum sebebiyle Türkiye'ye yeni bir göç dalgası yaşanması durumunda atılacak adımlar da ele alınacak.
Toplantıda ayrıca PKK/YPG terör örgütünün bölgedeki hareketliliğine karşı alınacak tedbirler değerlendirilecek.
Fidan'ın yanı sıra Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da son duruma ilişkin sunum yapması bekleniyor.
Terörle mücadele çerçevesinde harekât bölgelerinde yaşanan gelişmelerin de ele alınacağı MGK'da, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde kapatılan kilit ve devam eden operasyonlar masaya yatırılacak.
İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumunun oluşturduğu gerginliğe karşı alınabilecek önlemler ile Rusya-Ukrayna savaşı da gündeme gelecek.