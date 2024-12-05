Başkan Erdoğan. (Takvim.com.tr / Arşiv)

Terörle mücadele çerçevesinde harekât bölgelerinde yaşanan gelişmelerin de ele alınacağı MGK'da, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde kapatılan kilit ve devam eden operasyonlar masaya yatırılacak.

İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumunun oluşturduğu gerginliğe karşı alınabilecek önlemler ile Rusya-Ukrayna savaşı da gündeme gelecek.