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Yılın son MGK'sı Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Gündem Suriye

Millî Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yoğun bir gündemle bugün toplanacak. Toplantının sıcak gündeminin Suriye olması beklenirken, İsrail’in Gazze saldırısıyla başlayan ve genişleyen saldırgan tutumuna karşı alınabilecek tedbirlerin de masada olması bekleniyor.

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Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 07:58 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 07:59
Yılın son MGK’sı Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Gündem Suriye

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Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Yılın son MGK'sı Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak. (Takvim.com.tr / Arşiv)Yılın son MGK'sı Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak. (Takvim.com.tr / Arşiv)

ANA GÜNDEM: SURİYE
Toplantının sıcak gündeminin Suriye olması bekleniyor. Suriye'de son bir haftada yaşanan gelişmelerin Türkiye'nin güvenliğine etkilerinin ele alınacağı yılın son MGK'sında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bilgilendirme yapacak.

Kurulda Suriye'deki yeni durum sebebiyle Türkiye'ye yeni bir göç dalgası yaşanması durumunda atılacak adımlar da ele alınacak.

Yılın son MGK'sı Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak. (Takvim.com.tr / Arşiv)Yılın son MGK'sı Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak. (Takvim.com.tr / Arşiv)

Toplantıda ayrıca PKK/YPG terör örgütünün bölgedeki hareketliliğine karşı alınacak tedbirler değerlendirilecek.

Fidan'ın yanı sıra Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da son duruma ilişkin sunum yapması bekleniyor.

Başkan Erdoğan. (Takvim.com.tr / Arşiv)Başkan Erdoğan. (Takvim.com.tr / Arşiv)

Terörle mücadele çerçevesinde harekât bölgelerinde yaşanan gelişmelerin de ele alınacağı MGK'da, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde kapatılan kilit ve devam eden operasyonlar masaya yatırılacak.

İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumunun oluşturduğu gerginliğe karşı alınabilecek önlemler ile Rusya-Ukrayna savaşı da gündeme gelecek.

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