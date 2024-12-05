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Resmi Gazete'de yayımlandı! Okullarda tek tip kıyafet dönemi başlıyor: "4 yıl boyunca değiştirilemeyecek"

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte öğrenci kıyafetlerinde önemli bir düzenlemeye gidildi. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerin kıyafetleri artık okul müdürlükleri tarafından belirlenecek. Kıyafetlerde özel işaret, baskı veya desen gibi unsurlar yer almayacak. Belirlenen kıyafetler okulun internet sitesinde paylaşılacak ve bu düzenleme, 4 eğitim-öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek.

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Giriş Tarihi :06 Aralık 2024 , 02:21 Güncelleme Tarihi :06 Aralık 2024 , 02:30
Resmi Gazete’de yayımlandı! Okullarda tek tip kıyafet dönemi başlıyor: 4 yıl boyunca değiştirilemeyecek

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Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Okullarda tek tip kıyafet zorunluluğu getirildi (AA) Okullarda tek tip kıyafet zorunluluğu getirildi (AA)

4 YIL BOYUNCA DEĞİŞTİRİLEMEYECEK

Buna göre, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler için okul kıyafeti, okul-aile birliği yönetim kurulunun ve ikinci dönem başında yapılacak öğretmenler kurulunda öğretmenlerin de görüşü alınarak, özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeden okul müdürlüğünce belirlenecek. Belirlenen okul kıyafeti görseli, okulun internet sitesinde yayımlanacak ve 4 eğitim ve öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek. Okul kıyafeti değiştirildiğinde, ara sınıflardaki öğrenciler bir üst öğrenim kademesine geçinceye kadar mevcut okul kıyafetlerini giymeye devam edebilecek.

Belirlenen okul kıyafeti, 1739 sayılı Kanun'da yer alan genel ve özel amaçlarla temel ilkeler doğrultusunda ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olacak. Sağlık özrü bulunan ve bu durumu belgelendiren öğrenciler ise özürlerinin gerektirdiği şekilde kıyafet giyebilecek.

Okullarda tek tip kıyafet zorunluluğu getirildi (AA) Okullarda tek tip kıyafet zorunluluğu getirildi (AA)

ÖZEL GÜNLER İÇİN KIYAFET ALINMAYACAK!

Özel gün, hafta ve kutlamalarda, ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere veliye mali yük getirecek özel kıyafet aldırılamayacak. Okul kıyafeti temin edilmesine yönelik, okul-aile birliklerince kıyafet satışı ve serbest rekabet şartlarını ihlal eden yaklaşım ve yönlendirmeler yapılamayacak.

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