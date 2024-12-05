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Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan MGK toplantısı sona erdi! Gündem Suriye

Yoğun bir gündemle toplanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Milli Güvenlik Kurulu (MGK), toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantıya ilişkin açıklama geldi. 5 maddelik bildiride sıcak gündem Suriye oldu. İsrail’in Gazze saldırısıyla başlayan ve genişleyen saldırgan tutumuna karşı alınabilecek tedbirler ele alındı. Ayrıca PKK/YPG terör örgütünün bölgedeki hareketliliğine karşı alınacak tedbirler değerlendirildi.

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Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 07:58 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 21:19
Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan MGK toplantısı sona erdi! Gündem Suriye

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki yılın son Milli Güvenlik Kurulu, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Kritik zirve saat 16.50'de başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan yılın son MGK toplantısı sona erdi (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan yılın son MGK toplantısı sona erdi (Takvim.com.tr)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

MGK toplantısı sona erdi!

5 MADDELİK MGK BİLDİRİSİ!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan bildiriye göre, toplantıda, terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere ülkenin milli birlik ve beraberlik ile bekasına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve dışında azim, kararlılık ve başarıyla sürdürülen operasyonlar ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurul'a bilgi sunuldu.

Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan yılın son MGK toplantısı sona erdi (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan yılın son MGK toplantısı sona erdi (Takvim.com.tr)

FİLİSTİN MESELESİ
Lübnan'da sağlanan ateşkesin kalıcı olması temennisiyle birlikte, İsrail'in sınır tanımayan katliamlarına ve saldırganlığına son verilmesi için uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına riayet edilmesinin önemine dikkatin çekildiği bildiride, Türkiye'nin, Filistin meselesinin adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulmasına yönelik tutumunu sürdüreceğinin altı çizildi.

Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan yılın son MGK toplantısı sona erdi (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan yılın son MGK toplantısı sona erdi (Takvim.com.tr)

ANA GÜNDEM: SURİYE
Suriye'de yaşanan son gelişmelerin sivil halkın can ve mal güvenliğine zarar vermemesi için gerekli tedbirlerin alınmasının önemli olduğu belirtilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Rejimin kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşması gerektiğini bir kez daha gösterdiği, ülkemizin, Suriye'nin toprak bütünlüğü ile birliğinin korunmasına her zaman güçlü destek verdiği ve gereken tüm katkıyı sağlamaya hazır olduğu ifade edilmiş, istikrarsızlık ortamından istifade etmeye çalışan terör örgütlerine asla geçit verilmeyeceği, milli güvenliğimize ve halkımıza yönelen her türlü tehdidin yok edileceği vurgulanmıştır."

Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan yılın son MGK toplantısı sona erdi (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan yılın son MGK toplantısı sona erdi (Takvim.com.tr)

UKRAYNA-RUSYA
Ukrayna'daki savaşa ilişkin son durum ele alınarak uluslararası gelişmelerin, meselenin gidişatına yönelik muhtemel etkilerinin değerlendirildiği, savaşın tırmanması eğiliminin önüne geçilmesinin yanı sıra acil bir ateşkes ve adil bir barışa ulaşılmasının önemine dikkatin çekildiği ifade edildi.

Bildiride, Türkiye'nin, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki müzakerelerde kaydedilen müspet gelişmelerin barış antlaşması ile neticelenmesi yönündeki beklenti ve temennisinin vurgulandığı, tesis edilecek kalıcı barışın, bölgedeki tüm aktörlerin menfaatine olacağı kaydedildi.

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