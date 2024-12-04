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Başkan Erdoğan Japonya Veliaht Prensi Fumihito'yu kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Japonya Veliaht Prensi Fumihito'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan ve Prens, merdivenlerde Türk ve Japonya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdikten sonra bir araya geldi.

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 16:51 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 17:23
Başkan Erdoğan Japonya Veliaht Prensi Fumihito’yu kabul etti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Japonya Veliaht Prensi Fumihito'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Başkan Erdoğan Japonya Veliaht Prensi Fumihito'yu kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Japonya Veliaht Prensi Fumihito'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Japonya Veliaht Prensi Fumihito'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. (AA)

RESMİ TÖRENLE KARŞILADI
Başkan Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Japonya Veliaht Prensi Fumihito'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Başkan Erdoğan ve Prens, merdivenlerde Türk ve Japonya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. (AA)Başkan Erdoğan ve Prens, merdivenlerde Türk ve Japonya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. (AA)

BASIN MENSUPLARINA POZ VERDİLER
Erdoğan ve Prens, merdivenlerde Türk ve Japonya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Japonya Veliaht Prensi Fumihito ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Japonya Veliaht Prensi Fumihito ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. (AA)


Erdoğan ve Fumihito karşılamanın ardından Külliye'de bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Japonya Veliaht Prensi Fumihito ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. (AA)Başkan Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Japonya Veliaht Prensi Fumihito ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. (AA)

Görüşmede Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

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