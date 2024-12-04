Başkan Erdoğan Japonya Veliaht Prensi Fumihito’yu kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Japonya Veliaht Prensi Fumihito'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Japonya Veliaht Prensi Fumihito'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
RESMİ TÖRENLE KARŞILADI
Başkan Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Japonya Veliaht Prensi Fumihito'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
BASIN MENSUPLARINA POZ VERDİLER
Erdoğan ve Prens, merdivenlerde Türk ve Japonya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.
Erdoğan ve Fumihito karşılamanın ardından Külliye'de bir araya geldi.
Görüşmede Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.