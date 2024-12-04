Başkan Erdoğan Japonya Veliaht Prensi Fumihito’yu kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Japonya Veliaht Prensi Fumihito'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Erdoğan ve Fumihito karşılamanın ardından Külliye'de bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Japonya Veliaht Prensi Fumihito ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. (AA)

BASIN MENSUPLARINA POZ VERDİLER Erdoğan ve Prens, merdivenlerde Türk ve Japonya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Başkan Erdoğan ve Prens, merdivenlerde Türk ve Japonya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. (AA)

Başkan Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Japonya Veliaht Prensi Fumihito ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. (AA)



Görüşmede Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.