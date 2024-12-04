4 Aralık az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? Son dakika AFAD-KANDİLLİ son deprem listesi

Vatandaşlar, son dakika deprem bilgilerini yakından takip ediyor. Peki, Türkiye'de en son hangi şehirde deprem meydana geldi ve büyüklüğü ne kadardı? İşte detaylar ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi...
Vatandaşlar, son dakika deprem bilgilerini yakından takip ediyor. Peki, Türkiye'de en son hangi şehirde deprem meydana geldi ve büyüklüğü ne kadardı? İşte detaylar ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi...
EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
2024-12-04 12:09:10 35.88778 31.82556 32.69 MW 4.6 Akdeniz - [58.86 km] Gazipaşa (Antalya)
2024-12-04 10:39:25 39.6425 30.08417 8.45 ML 0.9 Merkez (Kütahya)
2024-12-04 10:35:47 36.98389 28.88889 7.04 ML 2.0 Köyceğiz (Muğla)
2024-12-04 09:40:57 38.26056 38.00444 8.57 ML 2.0 Akçadağ (Malatya)
2024-12-04 09:22:30 41.06806 35.71056 10.21 ML 1.5 Havza (Samsun)
2024-12-04 08:25:56 38.21028 38.69944 5.88 ML 1.8 Pütürge (Malatya)
2024-12-04 08:00:45 39.42583 40.36639 7.02 ML 1.9 Yedisu (Bingöl)