Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz’dan dijital telif yasası çıkışı: Dijital basın payını almalı

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Bundan etkilenenlerin en başında haber geliyor. Toplumun yüzde 83'ü haberlere dijital platformlarından ulaşıyor. Basın kuruluşlarının bundan pay almasını gözardı edemeyiz. Bizim temel motivasyonumuz, basın yayıncılarımızın dijital platformlardan pay alması yönünde. Bunu bir kez daha söylüyorum.