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CANLI | Başkan Erdoğan'dan Engelsiz Türkiye Programı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Engelsiz Türkiye Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 14:35 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 14:50
CANLI | Başkan Erdoğan’dan Engelsiz Türkiye Programı’nda önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Engelsiz Türkiye Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum. Tüm engelli vatandaşlarımıza sevgilerimi iletiyorum.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engellilerin sorunlarıyla ilgili farkındalığın artmasına vesile teşkil ediyor. Engelli kardeşlerimizle ilgili ne kadar farkındalık oluşturabilirsek bu süreçte o kadar fazla yol alabiliriz.

Bu anlamlı programı tertipleyen AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığını tebrik ediyorum.

Merkezine insanı ve insanlık değerlerini alan medeniyet çınarı ile uzak coğrafyalara iyiliği, merhameti ve şefkati taşıdık. İnsan insan kurdudur yerine insan insanın yurdudur dedik ve insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla hareket ettik.

KURU BİR HAMASET DEĞİL GÜÇLÜ BİR HAKİKAT
Bugün gönül coğrafyamızda hangi eve ziyaret ettik orada mutlaka Türkiye'ye dua eden bu millete selam gönderen, ecdadı hayırla yad eden insanlarla karşılaşırsınız. "Türk beklenendir, Türk yolu gözlenendir" tespitinin kuru bir hamaset değil tam güçlü bir hakikat olduğuna pek çok yerde şahitlik edersiniz.

Bu parayla elde edilebilecek bir paye değildir. Ecdadın engelli konusuna nasıl yaklaştığını sizlere hatırlatmak istiyorum. Engelliler askeri ve idari görevlere getirilmiş, sosyal hayata katılımları teşvik edilmiştir.

Ecdad vakıflar, eğitim ve sağlık kurumlarıyla engellilerin topluma kazandırılmasına müthiş bir hassasiyet göstermiştir. 2. Abdülhamid 1899'da açtırdığı bir mekteple işitme ve konuşma engellilerin eğitim almasını sağlamıştır.

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