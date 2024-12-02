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Başkan Erdoğan Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'i kabul ediyor: Resmi törenle karşıladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek. Başkan Erdoğan daha sonra Milatoviç onuruna resmi akşam yemeği verecek.

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Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 17:15 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 17:37
Başkan Erdoğan Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç’i kabul ediyor: Resmi törenle karşıladı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'i resmi törenle karşıladı.

Milatoviç'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'i, resmi törenle karşıladı. (Ekran görüntüsü)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'i, resmi törenle karşıladı. (Ekran görüntüsü)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milatoviç'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Milatoviç'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı.

ASKERLERİ TÜRKÇE SELAMLADI
Milatoviç, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" sözleriyle selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.

Başkan Erdoğan Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'i kabul ediyor

Erdoğan ve Milatoviç, merdivenlerde Türkiye ve Karadağ bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

İkili ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Milatoviç, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan, Milatoviç onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

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