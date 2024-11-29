Van Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır görevden uzaklaştırıldı

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İçişleri Bakanlığı, Van Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atandığını duyurdu. Buna göre, Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun Belediye başkan vekili olarak atandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: Bahçesaray (Van) Belediye Başkanının İçişleri Bakanlığınca Görevden Uzaklaştırılmasına Dair Basın Açıklaması

Bahçesaray (Van) Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'ın a) Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/196 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmamak ile birlikte terör örgütü adına suç işlemek" suçundan3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alması ve b) Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/130 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan soruşturmasının devam etmesi nedeniyle, Ayvaz Hazır'ın Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun, Van Valiliğince Bahçesaray Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.