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Son dakika AFAD-KANDİLLİ son deprem listesi: 29 Kasım az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu?

Vatandaşlar, son dakika deprem bilgilerini yakından takip ediyor. Peki, Türkiye’de en son hangi şehirde deprem meydana geldi ve büyüklüğü ne kadardı? İşte detaylar ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesi...

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Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 09:05 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 09:05
Son dakika AFAD-KANDİLLİ son deprem listesi: 29 Kasım az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu?

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AFAD son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Türkiye'de en son nerede deprem oldu? Kaç şiddetinde sarsıntı yaşandı? 29 Kasım bugün deprem mi oldu? İşte AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

2024-11-29 08:23:44 38.035 29.05833 12.31 ML 2.0 Pamukkale (Denizli)
2024-11-29 08:21:56 37.04306 28.80389 7.04 ML 1.4 Köyceğiz (Muğla)
2024-11-29 07:06:23 38.06889 37.85528 7.05 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-29 06:14:58 40.26722 26.96778 6.89 ML 0.9 Lapseki (Çanakkale)
2024-11-29 06:13:16 40.28972 26.96917 6.96 ML 1.6 Lapseki (Çanakkale)
2024-11-29 06:07:26 39.2475 29.30917 7.09 ML 0.9 Hisarcık (Kütahya)
2024-11-29 05:55:51 40.69167 30.56028 6.97 ML 1.1 Akyazı (Sakarya)
2024-11-29 05:54:40 37.8475 29.23694 7.01 ML 1.1 Pamukkale (Denizli)

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

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