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Bodrum'da villa için ağaçları katleden Suavi’ye Yücel Arzen’den besteli tepki

AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen, Bodrum’da villa inşaatı için kesilen 80 ağaca tepki gösterdi. Gezi Parkı’ndaki 3 ağaç kesimiyle ilgili çevrecilerin tutarsızlığını vurgulayan Arzen, "Gezi Parkı’nda 3 ağaç mı, yoksa Bodrum’da villa için 80 ağaç mı?" diyerek Suavi’ye göndermede bulundu.

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 20:40 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 20:56
Bodrum’da villa için ağaçları katleden Suavi’ye Yücel Arzen’den besteli tepki

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Sözde Sanatçı Suavi'nin Bodrum'da villa inşaatı için kestirdiği ağaçlarla ilgili tepkiler sürerken, AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, durumu protesto etmek amacıyla bir şarkı besteledi. Hacıoğulları, sözde sanatçının çevreye verdiği zarara dikkat çekmek için TBMM'de bestelediği şarkıyı kamuoyuyla paylaştı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen, Bodrum'da villa inşaatı için ağaçların katledilmesine tepki göstererek sözde sanatçı Suavi'ye yönelik sert bir gönderme yaptı. Arzen, Gezi Parkı'nda 3 ağacın kesilmesine tepki gösteren çevrecilerin Bodrum'da 80 ağacın kesilmesine göz yummasına dikkat çekerek, "Gezi Parkı'nda 3 ağacın kesilmesi mi, yoksa Bodrum'da villa yapmak için 80 ağacın kesilmesi mi?" sorusunu yöneltti.

Suavi'nin Bodrum'daki ağaç katliamına Yücel Arzen'den besteli tepki

SÖZDE ÇEVRECİ ÖZDE RANTÇI

Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nda "Ağaçlar kesiliyor" diyerek provokasyon yapan şarkıcı Suavi'nin, Bodrum'da villa inşa etmek için ağaçları katlettiği ortaya çıktı. Sözde çevreci kimliğiyle tanınan Suavi'nin, Bodrum'un Yakaköy Mahallesi Cenap Tezer Caddesi üzerindeki 2 bin 742 metrekarelik ormanlık alanda, Tabiat Varlıkları Kurulu'nun izni olmadan ağaçları kestirdiği belirlendi. Suavi'nin doğayla iç içe olan bu araziyi villa yapmak amacıyla tahrip ettiği iddiaları, büyük tepki topladı.

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