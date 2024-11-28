28 Kasım az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? Son dakika AFAD-KANDİLLİ son deprem listesi

AFAD son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Türkiye'de en son nerede deprem oldu? Kaç şiddetinde sarsıntı yaşandı? 28 Kasım bugün deprem mi oldu? İşte AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi...
AFAD son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Türkiye'de en son nerede deprem oldu? Kaç şiddetinde sarsıntı yaşandı? 28 Kasım bugün deprem mi oldu? İşte AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi...
EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre saat 05.50'de ve 05.56'da Bitlis Merkez'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.