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28 Kasım az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? Son dakika AFAD-KANDİLLİ son deprem listesi

Son dakika depremleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Türkiye'de en son hangi şehirde deprem oldu, kaç şiddetindeydi? İşte habere ilişkin detaylar ve AFAD- KANDİLLİ son depremler sıralaması...

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 10:44 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 08:53
28 Kasım az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? Son dakika AFAD-KANDİLLİ son deprem listesi

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AFAD son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Türkiye'de en son nerede deprem oldu? Kaç şiddetinde sarsıntı yaşandı? 28 Kasım bugün deprem mi oldu? İşte AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre saat 05.50'de ve 05.56'da Bitlis Merkez'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

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