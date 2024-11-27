Başkan Recep Tayyip Erdoğan İslam ve Türkiye düşmanlarını eleştirdi! "İslam varsa Türkiye vardır"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam ve Türkiye düşmanlarını eleştirdi. Şunları söyledi:

Dijital hareket, yeryüzündeki tüm dinleri yıpratmak suretiyle yeni bir yapay din oluşturma gayreti içindedir. Birliğimizi bozmak isteyenler dinimize saldırıyor.

İslam varsa Türk-Kürt vardır, Arap vardır. İslam varsa aile vardır. Ahlak vardır, edep vardır. İslam varsa bayrak vardır hürriyet vardır. İslam varsa Türkiye vardır.

İSLAM VARSA TÜRKİYE VARDIR

Başkan Erdoğan, "Dijital hareket, yeryüzündeki tüm dinleri yıpratmak suretiyle yeni bir yapay din oluşturma gayreti içindedir. Birliğimizi bozmak isteyenler dinimize saldırıyor" dedi.

Başkan Tayyip Erdoğan, 7. Din Şurası'nda önemli mesajlar verdi:

Müslümanlar olarak bizler dini yaşamak ve yaşatmakla mükellefiz. Dinimize saldırıları püskürtecek olan bizden başkası değildir.

Asırlardır Müslümanlar'a sadece fiilen değil, manen ve fikren de saldırılmaktadır. Bu saldırılar son yıllarda zirve noktasına ulaşmıştır.

Müslümanlar'ın soyunu kurutmaya çalışanlar apaçık ortadadır. Gizli ve sinsi düşman her yolu kullanmakla birlikte son dönemde sosyal medya ile savaşını yürütmektedir.

Dijital hareket yeryüzündeki tüm dinleri yıpratmak suretiyle yeni bir yapay din oluşturma gayreti içindedir. Bunun etkileri gittikçe küresel boyutta artmaktadır.

Coğrafyamızdaki her milletin çimentosu İslam'dır. Özellikle gençlerimizin zihnini bulandırmayı amaçlayan saldırıları durdurmak niyetindeyiz.

İslam varsa Türk, Kürt, Arap vardır. İslam varsa aile, ahlak, edep vardır. İslam varsa bayrak, hürriyet vardır. İslam varsa Türkiye vardır.

Erdoğan, "Tıpkı 28 Şubat dönemindeki gibi belli toplumlarımız adeta öcü gibi gösterilmekte, tahrik edilmektedir. Buna sessiz kalmamız mümkün değildir" dedi.