PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İslam ve Türkiye düşmanlarını eleştirdi! "İslam varsa Türkiye vardır"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam ve Türkiye düşmanlarını eleştirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Kasım 2024
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İslam ve Türkiye düşmanlarını eleştirdi! İslam varsa Türkiye vardır

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam ve Türkiye düşmanlarını eleştirdi. Şunları söyledi:
Dijital hareket, yeryüzündeki tüm dinleri yıpratmak suretiyle yeni bir yapay din oluşturma gayreti içindedir. Birliğimizi bozmak isteyenler dinimize saldırıyor.
İslam varsa Türk-Kürt vardır, Arap vardır. İslam varsa aile vardır. Ahlak vardır, edep vardır. İslam varsa bayrak vardır hürriyet vardır. İslam varsa Türkiye vardır.

İSLAM VARSA TÜRKİYE VARDIR
Başkan Erdoğan, "Dijital hareket, yeryüzündeki tüm dinleri yıpratmak suretiyle yeni bir yapay din oluşturma gayreti içindedir. Birliğimizi bozmak isteyenler dinimize saldırıyor" dedi.
Başkan Tayyip Erdoğan, 7. Din Şurası'nda önemli mesajlar verdi:
Müslümanlar olarak bizler dini yaşamak ve yaşatmakla mükellefiz. Dinimize saldırıları püskürtecek olan bizden başkası değildir.
Asırlardır Müslümanlar'a sadece fiilen değil, manen ve fikren de saldırılmaktadır. Bu saldırılar son yıllarda zirve noktasına ulaşmıştır.
Müslümanlar'ın soyunu kurutmaya çalışanlar apaçık ortadadır. Gizli ve sinsi düşman her yolu kullanmakla birlikte son dönemde sosyal medya ile savaşını yürütmektedir.
Dijital hareket yeryüzündeki tüm dinleri yıpratmak suretiyle yeni bir yapay din oluşturma gayreti içindedir. Bunun etkileri gittikçe küresel boyutta artmaktadır.
Coğrafyamızdaki her milletin çimentosu İslam'dır. Özellikle gençlerimizin zihnini bulandırmayı amaçlayan saldırıları durdurmak niyetindeyiz.
İslam varsa Türk, Kürt, Arap vardır. İslam varsa aile, ahlak, edep vardır. İslam varsa bayrak, hürriyet vardır. İslam varsa Türkiye vardır.
Erdoğan, "Tıpkı 28 Şubat dönemindeki gibi belli toplumlarımız adeta öcü gibi gösterilmekte, tahrik edilmektedir. Buna sessiz kalmamız mümkün değildir" dedi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi! Joe Biden detayları duyurdu: İhlal olursa İsrail’e saldırma hakkı!
Üçlü Dayanışma Kurulu bugün toplanıyor! 2025 asgari ücret ne kadar olacak? İşte formüllere göre rakamlar
Halkbank
ABD Başkanı Joe Biden’dan flaş açıklama: Gazze Şeridi’nde ateşkes için Türkiye, Mısır ve Katar çalışacağız
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den ’korsan yemin’e ilişkin flaş açıklama: Grup halinde organize edildi
Jonathan David operasyonu! Victor Osimhen’den sonra Galatasaray’dan ses getirecek transfer için düğmeye basıldı
Türk Telekom
Haham Tzvi KOGAN’ın katilleri MİT ve Emniyet’in düzenlediği gizli bir operasyonla yakalandı
İBB’nin bütçesi onaylandı: Konser bütçesi deprem bütçesini geçti
Başkan Erdoğan’dan 7. Din Şûrası’nda önemli açıklamalar: İslam varsa Türkiye vardır | RTÜK’e harekete geçin talimatı
Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen Serdar Ortaç hakkında flaş gelişme: Ev hapsi ve adli kontrol şartı kaldırıldı
Alman otomotiv devi Volkswagen iflasın eşinde! Çalışanlar isyanda: Tabutunu kaldırdılar
Narin Güran’ın cansız bedenini saklayan Nevzat Bahtiyar’ın aracının olay günü görüntüleri ortaya çıktı
DEM Parti Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvurdu
CANLI | Yenidoğan Çetesi davasında ikinci duruşma | Tutuksuz sanıklar ifade verdi! Korkunç itiraf: İlaç düşüm yapıcam entübe edin
SON DAKİKA