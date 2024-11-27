Son dakika depremleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Türkiye'de en son hangi şehirde deprem oldu, kaç şiddetindeydi? İşte habere ilişkin detaylar ve AFAD- KANDİLLİ son depremler sıralaması...
Son dakika depremleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Türkiye'de en son hangi şehirde deprem oldu, kaç şiddetindeydi? İşte habere ilişkin detaylar ve AFAD- KANDİLLİ son depremler sıralaması...
EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre saat 05.50'de ve 05.56'da Bitlis Merkez'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.