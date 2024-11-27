Son dakika deprem leri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Türkiye'de en son hangi şehirde deprem oldu, kaç şiddetindeydi? İşte habere ilişkin detaylar ve AFAD - KANDİLLİ son depremler sıralaması...

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EN SON NEREDE DEPREM OLDU?