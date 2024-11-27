Abud Efendi Yalısı hisse hisse satılacak!

İstanbul Boğazı Kandilli kıyılarındaki Abud Efendi Yalısı, 1850'li yıllarda dönemin tüccarlarından Altunizade Necip Bey tarafından Dolmabahçe Sarayı'nı da inşa eden Garabet Balyan'a yaptırıldı. 1500 metrekarelik arsa içinde inşa edilmiş olan yalıda 18 oda ve 1700 metrekare kullanım alanının yanında hamam, sauna ve müştemilatı bulunuyor. 1855'te yalı, Baron Van Doeuvre tarafından satın alındı. 1900 yılında ise Suriye kökenli bir tüccar olan Mehmet Abud Efendi yalının sahibi oldu. 80 yıl boyunca Abud ailesinde kalan yalı 'Abud Efendi Yalısı' olarak anılıyor.

EDERİNİN YARISI KADAR

1980 yılına gelindiğinde ise yalı, Salat Yağları'nın da kurucusu olan Özdoyuran ailesi tarafından satın alındı. Ardından Abud Efendi'nin mirasçılarından İhsan Selçuk 2012 yılında tapu iptali ve tescili davası açtı. Bu davanın açılmasıyla Özdoyuran ailesinin yalının yüzde 66.8'ine sahip olduğu kalan hisselerin ise 40'tan fazla varisi olduğu ortaya çıktı. Şimdi ise Selçuk'un varislerinden iki kuzen, yüzde 15.23'lük hisselerini 170 milyon TL'den satışa çıkardı. Satış temsilcisi Ulvi Özcan, bu tutarın risklerden dolayı gerçek ederinin yarısı kadar olduğunu söyledi. Öte yandan ABD'de 'dolandırıcılık ve yargıya müdahale', Türkiye'de ise 132 milyon dolar kara para aklama suçlamasıyla yargılanan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın sahibi olduğu SBK Holding'in Abud Efendi Yalısı'nın kiracısı olduğu anlaşıldı.