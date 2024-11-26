Başkan Erdoğan dijital tehdide dikkat çekti: Dertleri yeni bir yapay din oluşturmak | RTÜK'e "harekete geçin" talimatı

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Başkan Recep Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen 7. Din Şûrası'nda öneml açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: Sözü fikri, eseri ve tavsiyeleriyle bu sofrayı zenginleştiren ilim ve fikir insanlarına İslam'ın çizdiği istikamette birlikte yürüdüğümüz yol arkadaşlarımız olarak bakıyoruz. Rabbim bu sofrayı daha da büyütmeyi sizlere de bizlere nasip eylesin diliyorum. Bugüne kadar şuralarımızda alınan kararların takibini bizzat yaptım. Bir önceki şurada alınan kararların 5 yıllık süre zarfında %95'lik bir oranla hayata geçirilmesini takdirle karşılıyorum. Hiç şüphesiz dinimiz emin ellerdedir. Ancak bu garanti kulların üzerinden meshuliyeti çekip almaz. Müslümanlar olarak bizler de dini yaşamak ve yaşatmakla mükellefiz. Dinimize saldırıları püskürtecek olan bizden başkası değildir. Dinimiz İslam, Mekke ve Medine'den başlayarak eşsiz bir coğrafyada medeniyetler inşa etmiştir.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)



BATI'DA ARTAN İSLAM DÜŞMANLIĞI Batı'nın kan, göz yaşı, katliam ve sömürüye dayılı ilerlemesi Doğu'nun insanı medeniyetini boğmak için geçici bir dönem üstünlüğü eline geçirmiştir. Gün gelecek kutsalı ve insanı dışlayan ilerleme dönemi parantezi kapanacak, Batı uygarlığı büyük bir gürültüyle çökerken bizim insanı, ilahı aşk medeniyetimiz daha güçlü bir şekilde şaha kalkacaktır. Biz kendi kodlarımızla, medeniyetimizin inşasına ne kadar inanıyorsak, medeniyetimizin tekrar dirileceğine de o kadar inanıyoruz. Asırlardır Müslümanlara fiilen değil, manen ve fikren de saldırılmaktadır. Son yıllarda zirve noktasına ulaşmıştır. Bizi biz yapan kodlarımıza özümüze yönelik çok yoğun, her zamankinden daha planlı saldırı söz konusu. Filistin'de Gazze'de diğer islam beldelerinde katliam yaparak Müslümanların soyunu kurutmaya çalışanlar apaçık ortadadır. Gizli ve sinsi düşman her yolu kullanmakla birlikte son dönemde sosyal medya ile savaşını yürütmektedir.