CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve fondaşların “kreşleri kapatıyorlar” yalanı ifşa oldu! | Ahmet Necdet Sezer detayı

SOSYAL MEDYA TROLLERİ DE İŞ BAŞINDA CHP 'li para akıttığı sosyal medya trolleri de tabiiki iş başındaydı. Kamuoyunda "Hükümet kreşleri kapatıyor" algısı yaratmak için birçok hesaptan sistematik olarak aynı yalan servis edildi.

CHP'Lİ İSMAİL SAYMAZ ÇARPITTI CHP 'nin sözünden çıkamadığı hem seçim sürecinde hem de daha sonrasında gözler önüne serilen Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Bakan Murat Kurum 'un konudan alakasız bir tweetini alıntılayıp "Murat Kurum, sekiz ay önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıyken bir yılda 100 kreş vaat etmişti. Sekiz ay sonra şimdi, Kurum'un başında olduğu bakanlık, belediyelere ait kreşlerin kapatılması yönünde yazı yazıyor" sözleriyle yalana ortak oldu.

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GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

CHP kanadı özellikle çalışan kesimi galeyana getirmek için bir yalana imza attı ama gerçek bambaşka çıktı.

CHP'nin kirli siyasetine meze yapmak istediği durumda asıl gerçek ne?

* Kreşler, gündüz bakım evi statüsünde olup Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlıdır. Anaokulu ve anasınıfı ise eğitim müfredatı uygulayan ve Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olan kurumlardır.

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığının yayınladığı genelge, MEB'den izin almadan anaokulu ve anasınıfı açılmasını kapsamaktadır.

* Belediyelerin kreş açmasıyla ilgili ise herhangi bir yasak ya da engelleme bulunmamaktadır.