Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi kabul ediyor

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul ediyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme başladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den ilk Ankara ziyareti GÜLER VE FİDAN DA HAZIR BULUNDU

Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de hazır bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de hazır bulundu. (AA) ANKARA'DA BİR İLK

Rutte, göreve geldikten sonra Ankara'ya yapacağı ilk ziyareti değerlendirdi. Rutte, "Kolektif güvenliğimize yönelik giderek artan zorlukları ele almak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. (AA) Dünyanın giderek öngürülemez bir hale geldiğini belirten Rutte, "Türkiye, İttifakımıza paha biçilmez katkılarda bulunarak güney kanadımızdaki caydırıcılığı güçlendiriyor." ifadeleriyle Türkiye'nin bölgedeki gücüne dikkat çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. (AA) RUTTE TUSAŞ TESİSLERİNİ ZİYARET EDECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya gelecek olan Rutte Türk savunma sanayi temsilcileriyle görüşecek ve TUSAŞ tesislerini ziyaret edecek. Genel sekreterin Anıtkabir'e giderek çelenk bırakması da bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. (AA) TÜRKİYE'YE ARABULUCULUK TEKLİFİ Mİ?

Rutte'nin Ankara temaslarında Suriye'de YPG/PKK terör örgütünün varlığı, Ukrayna-Rusya savaşında potansiyel olarak Türkiye'nin arabuluculuk rolü üstlenmesi ve diğer ikili konuların gündeme gelmesi bekleniyor. SONRAKİ DURAK YUNANİSTAN

Rutte, Türkiye ziyaretinden sonra salı günü de Yunanistan'a giderek Başbakan Kiriakos Miçotakis ile görüşecek.

ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Rutte (Takvim Foto Arşiv) TRUMP'I DA ZİYARET ETTİ

Cuma günü ABD'nin Florida eyaletine uçarak ABD Seçilmiş Başkanı Donald Trump ile görüşürken küresel krizlerin masaya yatırıldığı duyuruldu. NATO tarafından yapılan kısa yazılı açıklamada "İttifakın karşı karşıya olduğu bir dizi küresel güvenlik sorunlarını görüştüler" denirken Genel Sekreter Rutte'nin ayrıca Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadığı Mike Waltz ve diğer ulusal güvenlik ekibi üyeleriyle bir araya geldiği de belirtildi. MARK RUTTE KİMDİR?

14 Şubat 1967'de başkent Lahey'de doğan Rutte, 7 çocuklu ailenin en küçük üyesi olarak dikkat çekiyor. Gençliğinde piyanist olmayı hayal eden Rutte, üniversite yılları ve sonrasında, başında olduğu Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisinin (VVD) gençlik kollarına başkanlık etti. Rutte, Leiden Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olduktan sonra 1992'de Unilever şirketine girdi. 2002'ye kadar burada çalışan Rutte, şirkette 10 yıl boyunca insan kaynakları alanında farklı görevler üstlendi. Evli olmayan ve çocuğu bulunmayan Rutte, özel hayatından ve medeni durumundan memnun olduğunu belirtmişti.