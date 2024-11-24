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Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: Ulaşıma kapandı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti otomobil, otobüs ve tırın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazanın ardından yol ulaşıma kapandı.

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Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 08:09 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 08:09
Bolu Dağı Tüneli’nde zincirleme kaza: Ulaşıma kapandı

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Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden yolcu otobüsü, tünel çıkışında tırla çarpıştı.

Otobüs ile tır çarpıştı (İHA)Otobüs ile tır çarpıştı (İHA)

Kar yağışının etkili olduğu bölgede bir otomobil duramayarak araçlara çarptı.

Bolu Dağı tüneli ulaşıma kapandı (İHA)Bolu Dağı tüneli ulaşıma kapandı (İHA)

Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım kapandı.

Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı (İHA)Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı (İHA)

Otoyol Jandarma ve karayolları ekipleri yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Sürücüler Abant Gişeleri'nden ve Bolu Dağı Tüneli girişinden D-100 Karayolu'na yönlendiriliyor.

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