Bolu Dağı Tüneli’nde zincirleme kaza: Ulaşıma kapandı

Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı (İHA)

Otoyol Jandarma ve karayolları ekipleri yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Sürücüler Abant Gişeleri'nden ve Bolu Dağı Tüneli girişinden D-100 Karayolu'na yönlendiriliyor.