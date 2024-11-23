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Başkan Erdoğan TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda yaşanan olaya ilişkin konuştu!

Başkan Erdoğan, TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda önceki gün yaşanan kargaşa için, “Biz, yarım asrı bulan siyasi hayatımızın hiçbir döneminde kabadayılığa, zorbalığa ve şehir eşkıyalığına boyun eğmedik, bundan sonra da eğmeyiz” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Kasım 2024
Başkan Erdoğan TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda yaşanan olaya ilişkin konuştu!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nden düzenlenen "Anadolu Ajansı İstanbul Enerji Forumu"nda konuştu.

TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sanayileşme ve gelişmenin temel şartı enerjidir. Dış ticaret açığımızın en büyük nedeni enerji faturasıdır. Enerjide de tam bağımsız Türkiye hedefiyle emin adımlarla devam ediyoruz. 2024 yılında Şırnak, Hakkari, Van başta olmak üzere toplam 84 sondaj tamamladık. Bu sayede 66 milyon varillik yeni rezerv keşfettik. Enerji tasarrufu noktasında vatandaşlarımdan azami hassasiyet bekliyorum. Gazi meclisimizin çatısı altında önceki gün şahit olduğumuz şiddet görüntülerine, kaba kuvvete kesinlikle müsamahamız yoktur. Komisyon basarak, üyesi olmadıkları halde terör estirerek, muhalefet yaptıklarını zannedenler, yanılgı içindedir."

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