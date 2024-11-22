Başkan Erdoğan’dan İstanbul Enerji Forumu’nda önemli açıklamalar | CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Anadolu Ajansı İstanbul Enerji Forumu'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye'ye medeniyetler şehri İstanbulumuza hepiniz hoş geldiniz. Enerji sektöründe Türkiye'nin rolü, finansman konularının yanında petrolden doğal gaza, arz güvenliğine kadar birçok başlık burada mütalaa edilecek.

Enerji, ulaştırma ve haberleşme ile özellikle birlikte kalkınmanın lokomotifidir. Sanayileşme ve gelişmenin de temel şartı yine enerjidir.

Rusya-Ukrayna arasında bininci gününü geride bırakan savaş, özellikle enerji alanında dışa bağımlılığın risklerini göstermiştir.



Enerji sektöründe Türkiye'nin rolü, enerji dönüşümünün finansmanı gibi konular burada mütalaa edilecek.

Her ne kadar günümüzde enerji arzında bir kriz yaşanmıyorsa da enerji arz güvenliğinin temini noktasında her zaman hazırlıklı olmak gereklidir.



14 YILDIR KESİNTİSİZ

Türkiye zor olanı başarmış, son 20 yılda senede 5,4 oranında büyüyerek farkını ortaya koymuştur. 14 yıl kesintisiz ve istikrarlı bir şekilde büyüyoruz. Dünya ortalamasının üzerinde büyümeye devam edeceğiz.



HEDEF ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına, enerji maliyetlerinin ekonomimiz üzerinde oluşturduğu baskının hafifletilmesine büyük önem veriyoruz.



ÜLKEMİZİ MUHANNETE MUHTAÇ ETMEMEKTE KARARLIYIZ

Enerjide de tam bağımsız Türkiye hedefiyle hiçbir alanı ihmal etmeden, marjinal yapılardan gelen baskılara aldırmadan yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Kim ne derse desin, enerji dahil hiçbir alanda, ülkemizi muhannete muhtaç etmemekte kararlıyız. Allah'ın izniyle bundan da geri adım atmayacağız.



Son 10 yılda 670 bin metre sondaj gerçekleştirdik. Madencilik sektörünün GSYH'deki hacmini 4 kattan fazla artışla 270 milyar liraya çıkardık. Bor madeninde dünyadaki rezervin yüzde 73'üne biz sahibiz. Bu alanda yüzde 60'ın üzerinde pazar payıyla küresel ölçekte liderliğimizi koruyoruz. Yurt dışında da arama faaliyetleri yürütüyoruz. Nijer'de 2025 yılında altın sahasında üretime başlamayı planlıyoruz. İleri teknolojide nadir toprak elementlerinde büyük keşfe imza attık. Eskişehir'de dünyanın ikinci en büyük nadir toprak elementlerini keşfettik. Bu sahadaki üretimi geliştirerek önemli tedarikçi haline gelmeyi hedefliyoruz.

Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimimiz 7 milyon metreküpe çıktı. Diğer sahalarımızla toplam yurt içi üretimimizi günlük 8 milyon metreküpe yükselttik.



GÜNLÜK ÜRETİM 20 MİLYON METREKÜP OLACAK

2026'da hanelerimizin yarsının ihtiyacını karşılayacağız.

ORUÇ REİS SONDAJA BAŞLADI

Oruç Reis gemimiz, Somali denizlerindeki 3 sahada faaliyetlerine başladı. İnşallah bu çalışmalardan da müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum.

Avrupa'da ilk 3'e dünyada ilk 9'a girmektir.

66 MİLYON VARİLLİK YENİ REZERV

2024 yılında Şırnak, Hakkari, Van başta olmak üzere toplam 84 sondaj tamamladık. Bu sayede 66 milyon varillik yeni rezerv keşfettik. Biz, enerji dahil her alanda insanı merkeze alan, tabiata zarar vermeyen, sorumluluk duygusunun en üst düzeyde olduğu bir politika benimsiyoruz.

İnsana ve çevreye hak ettiği değer verilmeden, küresel ekonomi refaha ulaşamaz, enerji arz güvenliği sağlanamaz, dünyada barış ve huzur tesis edilemez.



TÜRKİYE TARİH YAZIYOR MUHALEFET DESTEK VERMİYOR

Muhalefet bu sevince destek olmaya ne yazık ki yanaşmadı. Aktörler değiştir ama muhalefetin bilhassa CHP'nin karın ağrısı bir türlü geçmedi. Bizi çarşı pazara davet ediyorlar, biz çarşıdan pazardan gelirken siz gidiyordunuz.