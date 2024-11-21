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Yoğun yağış İstanbul'u felç etti! Turist başkan Almanya'da ortaya çıktı

İstanbul'daki yoğun yağışın ardından trafik felç olurken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Almanya'da gerçekleştirdiği tur sosyal medyada gündem oldu. İstanbullular, şehirdeki ulaşım sorunlarıyla mücadele ederken, İmamoğlu'nun Berlin'de gurbetçi esnafı ziyaret etmesi eleştirilerin odağı haline geldi. İmamoğlu'nun kentin sorunlarını çözeceğiz dediği video yeniden gündeme gelirken, vatandaşlar eleştirilerini sosyal medyada dile getirdi.

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 21:19 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 21:47
Yoğun yağış İstanbul’u felç etti! Turist başkan Almanya’da ortaya çıktı

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İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası bugün etkili olan yağış, İstanbul'u adeta felç etti. Trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine ulaşırken, gözler, İstanbul'un sorunlarını çözeceğiz diyerek göreve gelen Ekrem İmamoğlu'nu aradı. İstanbul'da yaşanan sorunlara kayıtsız kalmasıyla bilinen İmamoğlu, İstanbullular yoğun trafik ve yağış ile mücadele ederken Almanya'da ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu Almanya'daki esnafın sorunlarını dinledi Ekrem İmamoğlu Almanya'daki esnafın sorunlarını dinledi

Almanya'nın Berlin kentinde görülen İmamoğlu'nun Almanya'daki esnafın dertlerini dinlemesi ise sosyal medyada gündem oldu. Gurbetçi bir vatandaşın dükkanını ziyaret ettiği video sosyal medyada paylaşılırken altına gelen yorumlar ise dikkat çekti.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu adam İBB başkanı olduğunu ne zaman hatırlayacak ? Her gün başka bir yerde geziyor otur da İstanbul'un trafik ve ulaşım sorununu çöz" eleştirisinde bulundu.

Vatandaşlar İmamoğlu'na tepki gösterdiVatandaşlar İmamoğlu'na tepki gösterdi

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise Kreuzberg ile İstanbul arasındaki mesafeyi gösteren haritayı paylaşarak, "Sayın İmamoğlu yine firarda… Berlin'de… Kreuzberg… Çok önemli görevleri yerine getiriyordur eminim… Ancak… Burası sizin görev yeriniz… İstanbul… Hatırladınız mı? Hani Belediye Başkanı olduğunuz şehir… Belediye başkanlığı görevini yapmanız için size oy verilen şehir … Kreuzberg de trafik var mı?… Sizin İstanbul felaket durumda da… Boşver ama değil mi? Amaaan… Bak keyfine Almanya'da… İstanbul'la mı uğraşacaksın… Yine de ben konum atayım… Belki gelirsiniz…" tepkisini gösterdi.

İşte öne çıkan bazı yorumlar...

Vatandaşlar İmamoğlu'na tepki gösterdiVatandaşlar İmamoğlu'na tepki gösterdi

"Adam İstanbul dışında her konuda dert dinliyor"

Vatandaşlar İmamoğlu'na tepki gösterdiVatandaşlar İmamoğlu'na tepki gösterdi

"Kreuzberg belediye başkan adayı herhalde arkadaş - Sahi İstanbul'un belediye başkanı kim?"

Vatandaşlar İmamoğlu'na tepki gösterdiVatandaşlar İmamoğlu'na tepki gösterdi

İstanbul esnafının dertlerini çözdü sıra Almanya'da

Vatandaşlar İmamoğlu'na tepki gösterdiVatandaşlar İmamoğlu'na tepki gösterdi

"Yarın sabah Müge anlıya Ekrem İmamoğlu kayıp başvurusunda bulunacağım… 6 yıldır İstanbul'da yok inşallah Müge anlı bulur…"

İstanbul'un sorunları her geçen katlanarak büyürken İmamoğlu'nun ulaşm problemini çözeceğiz dediği video ise yeniden gündem oldu.

İstanbul trafiğinin başlı başına büyük bir konu olduğunu söyleyen İmamoğlu, ilk etapta insanları kucaklayacak, içine çekecek, "Benim sorunlarımı çözdü" diyecek paketlerimiz var ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu yaptığı açıklmasında, "Kentsel gelişimi de içine alan, kavrayan daha uzun rotasyonlarla kenti bütüncül bir biçimde çözebilen, yayanın toplu ulaşıma erişiminden bisikletin hangi rotalarda kullanılacağına kadar; metrosundan metrobüsüne, otobüsüne varıncaya kadar kentin dikey hatlarından, kuzeyden güneyden bölen hatlarından, doğu-batı eksenindeki ana aksları rahatlatacak bütüncül bir kent ulaşım hikayesi yazacağız" demişti.

Sağanak sonrası Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri yeniden gündem oldu

Bugün ise yağış nedeniyle trafik adeta fel üç olurken paylaşılan bu videonun altına dikkat çeken yorumlar yağdı: İşte öne çıkan bazı paylaşımlar...

Vatandaşlar İmamoğlu'na tepki gösterdiVatandaşlar İmamoğlu'na tepki gösterdi

"Bir proje yok, boş gevezelik var. Kucaklama, orta vade, dikey aks, bisiklet ve otobüs"

Vatandaşlar İmamoğlu'na tepki gösterdiVatandaşlar İmamoğlu'na tepki gösterdi

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