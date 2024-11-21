UTTS nedir, ne zaman başlıyor? Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi hangi araçlara zorunlu olacak?

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Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin getirdiği yenilikler, 2025'ten itibaren tüm araç sahiplerini etkileyecek. Bu sebeple araç sahiplerinin ve işletmelerin gerekli düzenlemelere uygun şekilde hazırlık yapmaları oldukça önemli. Peki UTTS nedir, hangi araçları kapsar? İşte konuya ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) nedir? UTTS, taşıtların plaka bilgilerini manuel olarak girmek yerine, otomatik olarak ödeme kaydedici cihazlara aktaran bir altyapı sunuyor. Bu sistem, akaryakıt istasyonlarında yapılan her yakıtın alımını izlenebilir hale getiriyor. Böylece haksız rekabetin ve kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ayrıca vergi dairelerinin denetim yapmasını kolaylaştırarak, akaryakıt tüketimi üzerinde daha şeffaf bir kontrol sağlanıyor.