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“Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi” Turkuvaz Medya'da! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katılacak

Turkuvaz Medya, 22 Kasım 2024, Cuma günü “Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi”ne ev sahipliği yapacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılacağı zirvede ‘Türkiye’yi Değişitiren Projeler’, ‘Havacılıkta Türk İmzası’, ve ‘Lojistiğin Yeni Gücü Demiryolları’ konulu paneller gerçekleşecek.

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 16:30 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 16:49
Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi Turkuvaz Medya’da! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katılacak

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Türkiye'nin en büyük medya grubu Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi" 22 Kasım 2024, Cuma günü Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (AA)Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (AA)

BAKAN URALOĞLU KATILACAK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılacağı Zirve'de 'Türkiye'yi Değişitiren Projeler', 'Havacılıkta Türk İmzası', ve 'Lojistiğin Yeni Gücü Demiryolları' konulu paneller gerçekleşecek ve özel oturumlarda sektörün önde gelen isimleri görüşlerini paylaşacak.

ZİRVE PROGRAMI BELLİ OLDU
Turkuvaz Medya Marka ve Pazarlama Grup Başkanı Sinan Köksal'ın açılış konuşmasıyla başlayacak 'Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi'nin ilk özel oturumunda Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu ve Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sn. Abdulkadir Uraloğlu'nu konuk edecekler.

Turkuvaz Medya Merkezi (Takvim.com.tr/Arşiv)Turkuvaz Medya Merkezi (Takvim.com.tr/Arşiv)

PTT Genel Müdürü Hakan Gülten'in konuşmasının ardından 'Türkiye'yi Değişitiren Projeler' başlıklı panel yer alacak. INBUSINESS Genel Yayın Yönetmeni ve Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Hülya Güler moderatörlüğünde gerçekleşecek panelin konuşmacıları Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren ve IC Ulaşım ve Altyapı Grup Başkanı Serhat Soğukpınar olacak.

İstanbul Havalimanı (AA)İstanbul Havalimanı (AA)

TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün'ün özel sunumlarıyla katılacağı zirve, A Para Programcısı Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek panel ile devam edecek. SHGM Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tevfik Nane, TAV İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan ve THY Ticari Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur'un konuşmacı olarak yer alacağı panelin başlığı 'Havacılıkta Türk İmzası' olacak.

TCDD Türkiye'yi ʺdemir ağlarlaʺ örüyor. (AA)TCDD Türkiye'yi ʺdemir ağlarlaʺ örüyor. (AA)

Zirvenin son paneli Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem moderatörlüğünde gerçekleşecek. 'Lojistiğin Yeni Gücü Demiryolları' başlıklı panelin konuşmacıları TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, Arkas Rail Genel Müdürü Hamit Gökmen ve Pasifik Eurosia Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Nusret Dur olacaklar.

Zirve 22 Kasım, Cuma günü saat 10:00'da başlayacak ve Sabah TV'den online olarak izlenebilecek.

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