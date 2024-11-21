Ruhsatsız silah ve yetkisiz çakar düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı!

REKOR PARA CEZASI Para cezası 6 bin TL'den 96 bin TL'ye çıkarıldı. Tekrarı halinde ceza miktarı 192 bin TL oldu. İzinsiz çakar kullanan araçlara el konulacak ve geçici olarak trafikten men edilecek.

5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek (AA)

5 YILDAN 12 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Öte yandan ateşli silahların namlu, sürgü, gövde, çerçeve, silindir, mekanizma başı, çıkarıcı, tırnak, ateşleme iğnesi gibi parçalarını da ülkeye sokanlara, satanlara 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan ve iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ruhsatsız silah taşıyan, satın alan ve bulunduranlara verilen hapis cezasının 1 yıl olan alt sınırı 2 yıla, 3 yıl olan üst sınırı da 4 yıla çıkarılacak. Böylece, ruhsatsız silah taşıyan, satın alan ve bulunduranlar 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

SİLAH PARÇALARINI BULUNDURANA DA CEZA VERİLECEK

Ateşli silahların namlu, sürgü, gövde, çerçeve, silindir, mekanizma başı, çıkarıcı, tırnak, ateşleme iğnesinden oluşan ana veya balistik önemi haiz parçaları ya da ses veya gaz fişeği atabilen silah iken Kanun hükümlerine tabi silah vasfına dönüştürülen silahları da satın alan, taşıyan veya bulunduranlara da 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Yasaya göre, ateşli silahın, mermilerin veya namlu, sürgü, gövde, çerçeve, silindir, mekanizma başı, çıkarıcı, tırnak, ateşleme iğnesinden oluşan ana veya balistik önemi haiz parçaların sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde 5 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezasına hükmedilecek.

Ayrıca ateşli silahın bir adet olması ve mutat sayıdaki mermilerinin veya namlu, sürgü, gövde, çerçeve, silindir, mekanizma başı, çıkarıcı, tırnak, ateşleme iğnesinden oluşan ana veya balistik önemi haiz parçaların ev veya iş yerinde bulundurulması halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden 500 güne kadar adli para cezası verilecek.

Ateşli silahlara ait mermilerin veya bunlara ait namlu, sürgü, gövde, çerçeve, silindir, mekanizma başı, çıkarıcı, tırnak, ateşleme iğnesinden oluşan ana veya balistik önemi haiz parçaların pek az sayıda bulundurulmasının veya taşınmasının mahkemece vahim olarak takdir edilmemesi durumunda 6 aya kadar hapis ve 30 günden 500 güne kadar adli para cezasına hükmedilecek.

Bulundurma ve taşıma fiilinin; vefat, sağlık durumu, mahkumiyet, müsadere, satın alma veya devir nedeniyle yapılan ruhsatlandırma ya da ruhsat yenileme işlemlerinde Kanun'da düzenlenen yükümlülüklere aykırı davranılarak işlenmesi halinde 10 bin liradan 25 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

Nakil izin belgesi almaksızın, bulundurma izni verilen silahını mesken veya iş yeri değişikliği nedeniyle nakledenler hakkında 10 bin liradan 25 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek. İdari para cezası vermeye mülki idare amiri yetkili olacak.

Noterlik Kanunu'nda yapılan değişiklikle Türkiye'de usulüne uygun olarak yapılan ve yabancı bir memlekette kullanılacak olan işlemin altındaki noterin imza ve mührünü, herhangi bir il veya ilçenin en büyük mülki amiri onaylayacak.