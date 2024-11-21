DEM Parti Esenyurt ilçe eş başkanları Rojda Yılmaz ve Abdullah Arınan için tutuklama talebi!

Terör örgütü PKK ve siyasi bağlantıları ile mücadele sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün kırsal alan yapılanmasına 1992'de Bitlis'den katılan ve 1995 yılında etkisiz hale getirilen Gülşen Atalmış isimli şahıs için DEM Parti Esenyurt İlçe Binası'nda sözde anma etkinliği yapıldığı tespit edildi.
DEM Parti Esenyurt ilçe başkanlığına düzenlenen operasyon (18 Kasım DHA)
Skandal sonrası operasyon düzenlenerek ilçe binasında yapılan aramalarda sözde anma etkinliğinde kullanılan materyallere, çok sayıda yasaklı yayına ve terörist elebaşının fotoğraflarına el konuldu.
Operasyon sonucu Esenyurt DEM Parti İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz yakalanarak gözaltına alındı.
DEM Parti Esenyurt ilçe başkanlığında örgütsel dökümanlar ele geçirildi
DEM PARTİLİ İSİMLERE TUTUKLAMA TALEBİ
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
DEM'li Rojda Yılmaz ve Abdullah Arınan
Burada Savcılıkta ifade veren şüpheliler, daha sonra 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.