DEM Parti Esenyurt ilçe eş başkanları Rojda Yılmaz ve Abdullah Arınan için tutuklama talebi!

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Terör örgütü PKK ve siyasi bağlantıları ile mücadele sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün kırsal alan yapılanmasına 1992'de Bitlis'den katılan ve 1995 yılında etkisiz hale getirilen Gülşen Atalmış isimli şahıs için DEM Parti Esenyurt İlçe Binası'nda sözde anma etkinliği yapıldığı tespit edildi.

DEM Parti Esenyurt ilçe başkanlığına düzenlenen operasyon (18 Kasım DHA) Skandal sonrası operasyon düzenlenerek ilçe binasında yapılan aramalarda sözde anma etkinliğinde kullanılan materyallere, çok sayıda yasaklı yayına ve terörist elebaşının fotoğraflarına el konuldu. Operasyon sonucu Esenyurt DEM Parti İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz yakalanarak gözaltına alındı.