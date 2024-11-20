SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Bu hastane neden hala açık? Yenidoğan davasında Şafak Hastanesi sahibi itiraf etti: 16 bin yanlış göz ameliyatı yaptık

Yenidoğan çetesi iddianamesinde kan donduran itiraflar gelmeye devam ediyor. Son olarak bugün görülen duruşmada iddianamede adı geçen Özel Şafak Hastanesi'nin sahibi Seçim Öztürk kan donduran açıklamalarda bulundu. Hem bebek katili hem de soygunculuğa soyunan Özel Şafak Hastanesi'nde, Seçim Öztürk 16 bin yanlış göz ameliyatı raporlayıp faturalandırmalarının ortaya çıkması üzerine, 3,5 milyon dolar geri ödeme yaptığını kabul etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 02:04 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 02:25
Bu hastane neden hala açık? Yenidoğan davasında Şafak Hastanesi sahibi itiraf etti: 16 bin yanlış göz ameliyatı yaptık

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bebeklerin yoğun bakımda ölümlerine neden olmakla suçlanan Yenidoğan Çetesi davasında 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması bugün de devam edildi.

Yenidoğan çetesi soruşturmasının ardından kapatıldığı açıklanan Özel Şafak Hastanesi'nin sahibi Seçim Öztürk, hastanenin kapatılmadığını ileri sürdü. Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri AŞ'ye ait Özel Avrupa Şafak Hastanesi ve Özel İstanbul Şafak Hastanesi, iddianamenin tamamında yer alıyordu. Öztürk'ün açıklamasına göre, şirkete ait Bağcılar'daki hastane kapatıldı ve Avrupa Şafak açık durumda.

Öztürk'ün açıklamasına göre, şirkete ait Bağcılar'daki hastane kapatıldı ve Avrupa Şafak açık durumda.

Özel Şafak Hastanesi'nin sahibi Seçim Öztürk .Özel Şafak Hastanesi'nin sahibi Seçim Öztürk .

600 MİLYON LİRA ÖDEME ALDILAR
Halk TV yayınında, Şafak Hastaneleri'ne yönelik SGK raporlarının ele alındığı sırada yayına bağlanan Öztürk, önce hastanenin kapatılmadığını ileri sürdü. İddiaları yanıtlamak üzere yayına katıldığı anlaşılan Öztürk, 10 yıl içinde devletten 600 milyon lira ödeme aldığını belirtti.

NORMAL HASTA YOĞUN BAKIMA YATIRILDI
Öztürk'e, normal hastaları yoğun bakın ünitelerine yatırdığına ilişkin müfettiş raporu hatırlatıldı. Öztürk, bu tespiti doğrularken, gerekçesini şöyle anlattı: "Doğrudur benin hastanede yatmıştır. Bu işlemleri biz fatura etmişizdir.Devletin şöyle bir sistemini var, diyor ki siz hiçbir gelen hastayı başka bir yere sevkedemezsiniz. Hastayı yatağınız varsa almak mecburiyetindesiniz. Hasta yolda giderken rahmetli olursa, bütün sorumluluğu hastaneye aittir. Biz bunları yatırdık. Devlete faturasını kestik, ödemedi bunları mahkemeye verdik."

KAN DONDURAN İTİRAF: 16 BİN ADET YANLIŞ GÖZ AMELİYATI
Öztürk'e açıklamaları sırasında, müfettiş raporlarındaki 16 bin adet yanlış göz ameliyatı tespiti de soruldu. İnsanların gereksiz yere göz ameliyatına alındığına ilişkin suçlamayı değerlendiren Öztürk, bu soruşturmayı doğruladı. Öztürk, "Şimdi bakın, ben hekim değilim, bu gözle ilgili sıkıntımız var. Zannedersem devlete 3,5 milyon dolar götürdüm, bunların parasını yatırdım, davayı kazanırsak geri alacağım. Ben bu parayı yatırdım, davamız devam ediyor. kazanırsam geri alacağız." dedi

Öztürk, Yenidoğan soruşturmasının 2023 ve 2024 yılının ilk 10 aylık süreci kapsadığını ve bu dönemde hastanesinde ölen bebek bulunmadığını da ileri sürdü. Öztürk'e, SGK müfettiş raporlarındaki, "Kurumun tahsilat imkanını ortadan kaldırmak amacıyla Gaziosmanpaşa da faaliyette olduğu halde, adresi Sakarya taşınarak konkordota kararı çıkartarak, bu suretle kurumun 4 milyar 942 milyon TL alacağı tahsil edilememiştir." ifadesi soruldu.

Öztürk, rapordaki bu tespiti de reddetti, Avrupa Şafak Hastenesi'nin Sakarya'ya gitmediğini ileri sürdü. Öztürk'un bu açıklamasının, şirkete ait iki hastane olmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Bağcılar'daki Şafak kapatıldı ve Öztürk muhtemelen bunun dikkatte kaçırarak, Avrupa Şafak'ın açık olmasını öne çıkararak, hastanelerin açık olduğunu kanıtlamaya çalışıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ayağı ’CIA’sal olan masasının avukatı Rezan Epözdemir! MOSSAD ajanını aklayıp topu CHP’ye attı | İsrail ve FETÖ ile nasıl bir bağı var?
İzmir’de kavga ihbarına giden polis ekibine silahlı saldırı: Biri komiser 2’si ağır 3 yaralı
Paraf Kadın kart güzellikleri sizinle
Bu hastane neden hala açık? Yenidoğan davasında Şafak Hastanesi sahibi itiraf etti: 16 bin yanlış göz ameliyatı yaptık
Narin’in amcası Salim Güran’ın aracından yeni görüntü! HTS kayıtlarıyla eşleşti: 9 dakika boyunca derede durmuş
Kandil APO’yu iplemiyor! PKK’lı Ümit’ten Kayyum kalkmazsa TUSAŞ’ın devamı gelir tehdidi: Sorunları çözmek için AK Parti ve MHP’yi yıkmalıyız
Rusya - Ukrayna hattında tansiyon yükseldi! Önce Amerikan sonra İngiliz füzesiyle vurdular | Belarus’tan bize saldıracaklar iddiası
Yenidoğan Çetesi davasında birbirini satan satana! Duruşmada Mehtap öldür şu bebeği ifadesi soruldu... Sus pus kaldı
MİT’ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ’terör’ sunumu! Detaylar ortaya çıktı
Adıyaman İndere’de deprem konutları için yoğun çalışma! 6 bin konut tamamlandı
CHP’den İstanbul ve İzmir’de suya zam kararı! İSKİ tarifeyi otomatiğe bağladı: Her ay zam gelecek
Katliam sponsoru ABD BMGK’da Gazze için acil ateşkes önerisini dördüncü kez veto etti
Başkan Erdoğan’dan G20 dönüşü uçakta gazetecilere önemli açıklamalar
Anlaşma tamam! İşte Galatasaray’ın ilk transferi
Başkan Erdoğan Bahçeli ile görüşmesini anlattı: Hedef terörsüz Türkiye!
SON DAKİKA