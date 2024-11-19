Pegasus uçağı 3 kez düşme tehlikesi atlattı! Firma yetkilileri dehşeti yaşayan yolcuları umursamadı

İstanbul-Adana uçuşunu yapan Pegasus Havayolları'na ait Airbus A321 havada 3 saat boyunca yaşanan panik sonrasında Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı. Bazı yolcular fenalık geçirdi. Yolculardan Tuğba Yorulmaz, uçaktaki bir yolcunun kalp krizi geçirdiğini iddia etti. Yaşadıkları travma sonrası havayolu şirketi Pegasus yetkililerinden destek bekleyen yolculara "Kendi imkanlarınızla gidin" denildiği ileri sürüldü. Korktukları için binmek istemeyen yolcular kendi imkanları ile Adana ve Mersin'e gitti. Bazı yolcular, kaptan pilot İtalyan pilot Monica De Guidi'yi suçladı ve yetkililerden destek beklediklerini ifade etti.

"BÖYLE REZİLLİK GÖRMEDİM"

Yolculardan Burak Yıldız; "Böyle rezillik görmedim. Kimse bir şey söylemedi. İşlerimin aksamaması adına kendi imkânlarım ile gidiyorum. 3 saatten fazla mağduriyet var" derken bir başka yolcu ise sosyal medyadan paylaştığı videoda "Havada bize bütün tehlikeleri yaşattıktan sonra bizi burada bırakıp tekrar uçuşa devam etti. Burada 40 kişi var ve bize kendi imkânlarınızla gidin dediler" dedi.

TÜRBÜLANS NEDİR?

- Uçağın uçmasına yardımcı olan hava akımındaki bozulma sarsıntılara neden olur ve buna türbülans denir, geçici olarak ani bir irtifa kaybına neden olabilir.

- Çoğu ticari jet, kaçınmak için yeterince yüksekte uçar.

- Yere yaklaştıkça da rüzgar sürtünmeye maruz kalır ve türbülansa neden olabilir.

- Hava, yüksek dağlarla karşılaştığında yukarı doğru yönelebilir ve bu da uçak türbülansına neden olabilir.

- Türbülans, uçağın düşmesine neden olmaz. Uçaklar her türlü türbülansa dayanacak şekilde tasarlanmıştır.