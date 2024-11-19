Rus Haber Ajansı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ATACMS füzesiyle Rusya toprakları içindeki bir sınır bölgesinde ilk saldırısını gerçekleştirdiğini bildirdi. Ukrayna, gece yarısı 6 ATACMS füzesiyle Rusya'ya ilk kez saldırdı. Yaşanan sıcak gelişmelerin ardından ATACMS füzesi ne malı, özellikleri nedir? Menzili kaç kilometre? soruları araştırılıyor. İşte habere ilişkin detaylar...

ATACMS ( Army Tactical Missile System ), küme mühimmatı veya konvansiyonel harp başlığı taşıyabilen, süpersonik hızlarda hareket eden bir güdümlü füze sistemidir. Maksimum menzili yaklaşık 190 mil (yaklaşık 300 km) olup, Ukrayna 'nın en uzun menzilli silahıdır. HIMARS fırlatıcıları ile atılır ve seyir füzelerinden daha uzun menzile sahiptir. Ancak küme bombaları içeren versiyonları, siviller için risk oluşturduğu gerekçesiyle eleştirilmektedir.

(Takvim Foto Arşiv)

ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

ATACMS (Army Tactical Missile System), 300 kilometreye kadar menziliyle, kara harekâtlarında yüksek doğruluk ve etkili ateş gücü sağlayan, karadan karaya fırlatılabilen bir güdümlü füze sistemidir. Tekerlekli M142 HIMARS ve paletli M270 MLRS platformlarından ateşlenebilen ATACMS, GPS güdümü sayesinde hassas hedefleme yapabilir. 13 feet uzunluğunda ve 24 inç çapında olan bu füzeler katı yakıtlı motorlarla çalışır ve WDU-18 tipi parça tesirli savaş başlıkları ile donatılabilir.

1980'lerde geliştirilmeye başlanan ATACMS, ilk olarak Ling-Temco-Vought tarafından tasarlanmış ve ardından Lockheed Martin tarafından modifiye edilmiştir. Bu füze, savaş alanındaki stratejik hedeflere yüksek hızda ulaşarak, anında ateş desteği sunar ve düşman savunmalarını aşmak için etkili bir silah olarak kullanılır.