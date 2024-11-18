Sosyal medya fenomeni Cansum şeker suç makinesi çıktı!

Ankara Sincan'da yaşayan ve husumetli olan sosyal medya fenomenleri Çağlayan Yıldırım ile Cansum Şener (29), bir süre uygulama üzerinden tartıştıktan sonra görüşmeye karar verdi. Geçtiğimiz cumartesi günü akşam saatlerinde Plevne Mahallesi'nde buluşan ikili arasındaki tartışma çıktı. Tansiyon giderek yükseldi. Cansum Şener, yanındaki tabancayı çıkararak Çağlayan Yıldırım'ın bacağına ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi. Olayda yaralanan Yıldırım, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alındı. Hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Olay sonrası erkek arkadaşıyla birlikte kaçan Cansum Şener, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şener'in 80 ayrı suç kaydının ortaya çıktı. Kullandığı ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çağlayan Yıldırım, silahlı saldırıya uğradığı anları olay sonrasını sosyal medya hesabından canlı yayınladı. Görüntüler kısa süre içerisinde beğenildi ve hızlı bir şekilde yayıldı.