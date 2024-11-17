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SON DAKİKA I İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı!

Son dakika haberleri... İstanbul Boğazı'nda 114 metrelik tankerin arızalanması nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı. Tankerin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

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Giriş Tarihi :17 Kasım 2024 , 22:03 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2024 , 22:05
SON DAKİKA I İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı!

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Son dakika haberleri... İstanbul Boğazı'nda 114 metrelik tankerin arızalanması nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

Rusya'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken Kandilli açıklarında dümeni kilitlenen Nazan isimli 114 metre boyundaki tanker nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken İstanbul Boğazı Kandilli önlerinde dümen arızası yaşayan NAZAN isimli 114 metre boyundaki tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KURTARMA-7 ve KURTARMA-9 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" ifadeleri kullanıldı.

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