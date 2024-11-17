Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği! Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü

Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'ya gitti ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva bir araya geldi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Copacabana Kalesi'ndeki görüşmede, Türkiye ile Brezilya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Brezilya arasındaki ilişkilerin gelişiminde üst düzey diyaloğun önemli olduğunu, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.