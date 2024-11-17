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Başkan Erdoğan'dan Brezilya çıkarması! G-20'de Gazze'nin sesi olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 18-19 Kasım tarihlerinde G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için Brezilya'ya hareket etti. Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de eşlik etti. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenecek zirvenin ana teması ise Başkan Erdoğan'ın yıllardır dile getirdiği hakikat. G20'de "Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek" tartışılacak. Erdoğan temaslarında İsrail'in Gazze'de devam eden katliamlarına dikkati çekmesi bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 16:00 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2024 , 12:07
Başkan Erdoğan’dan Brezilya çıkarması! G-20’de Gazze’nin sesi olacak

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "CAN" ile saat 08.43'te Brezilya'ya gitti.

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için Brezilya'ya gidecek

HEYETTE KİMLER VAR?

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bazı yetkililer de Brezilya'ya gitti.

7 BAŞLIK ELE ALINACAK

Dünya ticaretinin yüzde 75'ini kontrol eden G20 ülkelerinin liderleri her sene yıllık değerlendirmeler yapıyor. 18-19 Kasım tarihlerinde bu yıl 19'uncusu düzenlenecek zirveye dönem başkanı Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti ev sahipliği yapacak.

Başkan Erdoğan, G20 liderler zirvesine katılmak için Brezilya'ya gidecek (Takvim.com.tr foto arşiv)Başkan Erdoğan, G20 liderler zirvesine katılmak için Brezilya'ya gidecek (Takvim.com.tr foto arşiv)


Görüşmelerde, ticaret, sürdürülebilir kalkınma, sağlık, tarım, enerji, çevre ve iklim değişikliği başlıkları ele alınacak.

Başkan Erdoğan, G20 liderler zirvesine katılmak için Brezilya'ya gidecek (Takvim.com.tr foto arşiv)Başkan Erdoğan, G20 liderler zirvesine katılmak için Brezilya'ya gidecek (Takvim.com.tr foto arşiv)

Erdoğan, Rio de Janeiro'da çok sayıda ikili görüşme de yapacak. Başkan Erdoğan'ın temaslarında İsrail'in Gazze'de devam eden katliamlarına dikkati çekmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan, G20 liderler zirvesine katılmak için Brezilya'ya gidecek (Takvim.com.tr foto arşiv)Başkan Erdoğan, G20 liderler zirvesine katılmak için Brezilya'ya gidecek (Takvim.com.tr foto arşiv)

LİDERLERE GAZZE'Yİ ANLATACAK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bir paylaşımda bulundu. Zirvede "Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek" ana teması altında 3 oturum düzenleneceğini; katılımcıların görüş alışverişinde bulunacağını vurguladı.

BIDEN'IN SON ZİRVESİ

Öte yandan G20 kapsamında 'Sosyal kapsayıcılık ile açlık ve yoksullukla mücadele', 'küresel yönetişim kurumlarının reformu' ve 'sürdürülebilir kalkınma ve enerji' başlıklı üç oturum düzenlenecek.

Zirveye, görevi Ocak ayında Donald Trump'a devredecek olan ABD Başkanı Joe Biden son kez katılacak. Rusya Devlet Başkanı Putin ise zirveye katılmayacağını açıklamıştı.

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