Narin Güran cinayetinde ağabey Enes Güran’ın kolundaki tırnak izi ilk kez A Haber’de!

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz deresine gömülmüş halde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde katilin kim olduğu merak konusu oldu.
8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümü Türkiye'de infial oldu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
Narin cinayetinin zanlısı ağabey Enes Güran'ın Adli Tıp görüntüleri ortaya çıktı. Güran'ın kolundaki ısırık izine ve göz çevresindeki morlukların görüntüleri A Haber ekranlarında verilmişti.
Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi (A Haber/ Ekran Görüntüsü)
ENES GÜRAN'IN KOLUNDAKİ ISIRIK İZİ
İkinci duruşmaya sayılı günler kala Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in ulaştığı Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi ve yüzündeki morluğun görüntüleri ilk kez ve sadece A Haber ekranlarına yansıdı.
Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi (A Haber/ Ekran Görüntüsü)
İşte Enes Güran'ın kolundaki o ısırık izi ve gözündeki morluk.
Enes Güran'ın gözündeki morluk (Takvim.com.tr / Arşiv)
TARLADA OLDU DEMİŞTİ
Ağabey Enes gözündeki morluğun mısır tarlasında mısır çarpması sonucu oluştuğunu dile getirmişti.
İŞTE ENES GÜRAN'IN SIRTINDAKİ TIRNAK İZİ
Cinayette yeni bir gelişme yaşandı. Ağabey Enes Güran'ın sırtındaki tırnak izi ilk kez A Haber ekranlarında verildi.