Narin Güran cinayetinde ağabey Enes Güran’ın kolundaki tırnak izi ilk kez A Haber’de!

Ahırın önündeki taşların üzerindeki kan lekeleri (A Haber/ Ekran Görüntüsü)

TAŞLARIN ÜZERİNDEKİ KAN KİMİN?

Ahırın önündeki taşların üzerindeki kan lekeleri dikkat çekti. Narin Güran'a ait olup olmadığı ise merak konusu oldu. Kan lekelerinin insan kanına ait olduğu ama DNA 'ya uygun olmadığı belirtildi.