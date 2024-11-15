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Narin Güran cinayetinde ağabey Enes Güran'ın kolundaki tırnak izi ilk kez A Haber'de!

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz deresine gömülmüş halde bulunan Narin Güran'ın ölümü Türkiye'de infial oldu. Narin Güran cinayeti soruşturmasında tutuklu ağabey Enes Güran’ın kolundaki ısırık izine ve göz çevresindeki morlukların görüntüleri ortaya çıkmıştı. Cinayette yeni bir gelişme yaşandı. Ağabey Enes Güran'ın sırtındaki tırnak izi ilk kez A Haber ekranlarında verildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 00:55 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 01:11
Narin Güran cinayetinde ağabey Enes Güran’ın kolundaki tırnak izi ilk kez A Haber’de!

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz deresine gömülmüş halde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde katilin kim olduğu merak konusu oldu.

8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümü Türkiye'de infial oldu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümü Türkiye'de infial oldu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Narin cinayetinin zanlısı ağabey Enes Güran'ın Adli Tıp görüntüleri ortaya çıktı. Güran'ın kolundaki ısırık izine ve göz çevresindeki morlukların görüntüleri A Haber ekranlarında verilmişti.

Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi (A Haber/ Ekran Görüntüsü)Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi (A Haber/ Ekran Görüntüsü)

ENES GÜRAN'IN KOLUNDAKİ ISIRIK İZİ
İkinci duruşmaya sayılı günler kala Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in ulaştığı Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi ve yüzündeki morluğun görüntüleri ilk kez ve sadece A Haber ekranlarına yansıdı.

Narin Güran cinayetinde şok detay

Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi (A Haber/ Ekran Görüntüsü)Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi (A Haber/ Ekran Görüntüsü)

İşte Enes Güran'ın kolundaki o ısırık izi ve gözündeki morluk.

Enes Güran'ın gözündeki morluk (Takvim.com.tr / Arşiv)Enes Güran'ın gözündeki morluk (Takvim.com.tr / Arşiv)

TARLADA OLDU DEMİŞTİ
Ağabey Enes gözündeki morluğun mısır tarlasında mısır çarpması sonucu oluştuğunu dile getirmişti.

İŞTE ENES GÜRAN'IN SIRTINDAKİ TIRNAK İZİ
Cinayette yeni bir gelişme yaşandı. Ağabey Enes Güran'ın sırtındaki tırnak izi ilk kez A Haber ekranlarında verildi.

Ahırın önündeki taşların üzerindeki kan lekeleri (A Haber/ Ekran Görüntüsü)Ahırın önündeki taşların üzerindeki kan lekeleri (A Haber/ Ekran Görüntüsü)

TAŞLARIN ÜZERİNDEKİ KAN KİMİN?
Ahırın önündeki taşların üzerindeki kan lekeleri dikkat çekti. Narin Güran'a ait olup olmadığı ise merak konusu oldu. Kan lekelerinin insan kanına ait olduğu ama DNA 'ya uygun olmadığı belirtildi.

İşte Narin Güranin abisi Enes Güranın kolundaki ısırık izi ve gözündeki morluk! Fotoğraf ilk kez A Haberde!İşte Narin Güranin abisi Enes Güranın kolundaki ısırık izi ve gözündeki morluk! Fotoğraf ilk kez A Haberde!
İşte Narin Güran'in abisi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi ve gözündeki morluk! Fotoğraf ilk kez A Haber'de!

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