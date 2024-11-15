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Malatya Doğanşehir'de 4.9 büyüklüğünde deprem! Açıklamalar peş peşe... Uzman isim Çardak Fayı'na dikkat çekti

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.46'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Kahramanmaraş, Adıyaman ve çevre illerden de hissedildi. Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden peş peşe yapılan açıklamalarda herhangi bir olumsuz durumun olmadığı bildirildi.

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 10:52 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 11:26
Malatya Doğanşehir’de 4.9 büyüklüğünde deprem! Açıklamalar peş peşe... Uzman isim Çardak Fayı’na dikkat çekti

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.46'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.

Deprem, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis'te hissedildi. Geride bıraktığımız günlerde Malatya Kale'de 5.9 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana gelmiş, paniğe yol açmıştı.

Depremin merkez üssü (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Depremin merkez üssü (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

MALATYA VALİLİĞİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Malatya Valisi Serdar Yavuz, "İlimizde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar intikal etmiş bir olumsuzluk bulunmuyor" açıklamasında bulundu.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ER: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Malatya / Doğanşehir ilçemizde yaşanan depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olası olumsuz durumların yaşanmaması en büyük temennimizdir. Tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

Deprem sonrası Malatya (AA)Deprem sonrası Malatya (AA)

"HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTADIR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saha tarama çalışmalarının başladığını, herhangi bir olumsuz durum olmadığını bildirdi.

Yerlikaya, "Malatya Doğanşehir'de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis illerinden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.


ÇARDAK FAYI'NA DİKKAT ÇEKTİ

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında "6 Şubat depremlerinin artçısı olduğunu düşünüyorum" dedi. Çardak Fayı'na dikkat çeken Ersoy, 6'nın üzerinde bir deprem üretebileceğini ifade etti.

Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem!

Deprem sonrası Malatya (DHA)Deprem sonrası Malatya (DHA)


İşte depreme dair tüm detaylar;

Büyüklük:4.9 (Ml)

Yer:Doğanşehir (Malatya)

Tarih:2024-11-15

Saat:10:46:20 TSİ

Enlem:38.02139 N

Boylam:37.58667 E

Derinlik:7 km


SON DEPREMLER LİSTESİ

15-11-2024 10:46:20 38.0214 37.5867 7 ML 4.9 Doğanşehir (Malatya) 643235
15-11-2024 10:14:11 38.8433 37.9708 5.35 ML 1.3 Hekimhan (Malatya) 643234
15-11-2024 10:08:00 36.9433 27.6233 6.97 ML 2.4 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.08 km] Bodrum (Muğla) 643233
15-11-2024 09:50:50 37.9778 27.1664 5.55 ML 2.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.30 km] Menderes (İzmir) 643232
15-11-2024 09:43:01 37.0389 35.7889 7 ML 0.8 Ceyhan (Adana) 643230
15-11-2024 09:35:03 38.0781 32.615 7.02 ML 1.2 Selçuklu (Konya) 643231
15-11-2024 09:32:09 38.1106 38.3433 11.3 ML 2.0 Çelikhan (Adıyaman) 643229
15-11-2024 09:07:20 38.4508 43.5344 7 ML 1.6 Gürpınar (Van) 643228
15-11-2024 08:41:32 36.3117 29.1717 24.44 ML 1.5 Akdeniz - [10.04 km] Seydikemer (Muğla) 643226
15-11-2024 08:33:31 40.4711 35.5369 6.31 ML 1.2 Göynücek (Amasya) 643227
15-11-2024 08:19:04 38.6678 38.0847 7 ML 1.9 Hekimhan (Malatya) 643225
15-11-2024 07:42:10 38.0725 37.9092 4.16 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya) 643222
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