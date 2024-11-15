Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Malatya 'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.46'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Malatya / Doğanşehir ilçemizde yaşanan depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olası olumsuz durumların yaşanmaması en büyük temennimizdir. Tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

Malatya Valisi Serdar Yavuz, "İlimizde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar intikal etmiş bir olumsuzluk bulunmuyor" açıklamasında bulundu.

Deprem sonrası Malatya (AA)



"HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTADIR"



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saha tarama çalışmalarının başladığını, herhangi bir olumsuz durum olmadığını bildirdi.



Yerlikaya, "Malatya Doğanşehir'de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis illerinden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.



ÇARDAK FAYI'NA DİKKAT ÇEKTİ



Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında "6 Şubat depremlerinin artçısı olduğunu düşünüyorum" dedi. Çardak Fayı'na dikkat çeken Ersoy, 6'nın üzerinde bir deprem üretebileceğini ifade etti.