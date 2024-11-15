Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.46'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.
Deprem, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis'te hissedildi. Geride bıraktığımız günlerde Malatya Kale'de 5.9 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana gelmiş, paniğe yol açmıştı.
Depremin merkez üssü (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
MALATYA VALİLİĞİ'NDEN İLK AÇIKLAMA
Malatya Valisi Serdar Yavuz, "İlimizde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar intikal etmiş bir olumsuzluk bulunmuyor" açıklamasında bulundu.
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ER: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Malatya / Doğanşehir ilçemizde yaşanan depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olası olumsuz durumların yaşanmaması en büyük temennimizdir. Tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.
Deprem sonrası Malatya (AA)
"HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTADIR"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saha tarama çalışmalarının başladığını, herhangi bir olumsuz durum olmadığını bildirdi.
Yerlikaya, "Malatya Doğanşehir'de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis illerinden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.
ÇARDAK FAYI'NA DİKKAT ÇEKTİ
Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında "6 Şubat depremlerinin artçısı olduğunu düşünüyorum" dedi. Çardak Fayı'na dikkat çeken Ersoy, 6'nın üzerinde bir deprem üretebileceğini ifade etti.