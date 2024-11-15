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CANLI | Malatya 4.9 büyüklüğünde deprem! Rize 4.7 ile sallandı... Açıklamalar peş peşe

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) elde edilen verilere göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.46'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saatler 12'yi gösterdiğinde Rize Hemşin 4.7 ile sallandı. Depremler çevre illerden de hissedildi. İçişleri, Valilik ve yerel yönetimlerden açıklamalar peş peşe geldi, Hem Malatya hem de Rize'de herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 10:52 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 12:41
CANLI | Malatya 4.9 büyüklüğünde deprem! Rize 4.7 ile sallandı... Açıklamalar peş peşe

İÇİNDEKİLER

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    Malatya ve Rize'de peş peşe korkutan depremler meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) elde edilen verilere göre Malatya Doğanşehir 4.9, Rize Hemşin de 4.7 ile sallandı.

    Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem!



    "Asrın felaketi artçıları tetikliyor mu?" sorusu önem kazanırken depremler sonrası herhangi bir olumsuzluk kayda geçmedi.

    İşte iki ilde meydana gelen depreme dair dakika dakika tüm detaylar;

    CANLI ANLATIM
    12:41 15 Kasım 2024
    RİZE VALİSİ KONUŞTU

    A Haber'e konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Çok kısa sürdü burada Cuma vakti şu anda. Herhangi bir olumsuzluk yok. Arkadaşlarımız koordinasyon halinde" dedi.

    12:39 15 Kasım 2024
    İÇİŞLERİ'NDEN 'RİZE' AÇIKLAMASI
    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rize'de meydana gelen depremin Artvin, Bayburt ve Erzurum'dan da hissedildiğini ifade etti.

    Yerlikaya "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Korkma nedeniyle 2 sağlık çağrısı alınmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.
    12:33 15 Kasım 2024
    RİZE'DE 4.7'LİK DEPREM
    Malatya'daki 4.9'luk deprem sonrası Rize de sallandı.

    Saatler 12'yi gösterdiğinde Rize'nin Hemşin ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    AFAD herhangi bir olumsuzluk olmadığını bildirdi.

    11:31 15 Kasım 2024
    ÇARDAK FAYI'NA DİKKAT ÇEKTİ
    Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında "6 Şubat depremlerinin artçısı olduğunu düşünüyorum" dedi.
     

     

     


    Çardak Fayı'na dikkat çeken Ersoy, 6'nın üzerinde bir deprem üretebileceğini ifade etti.
    11:10 15 Kasım 2024
    "HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTADIR"
    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saha tarama çalışmalarının başladığını, herhangi bir olumsuz durum olmadığını bildirdi.

    Yerlikaya, "Malatya Doğanşehir'de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis illerinden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.
    11:00 15 Kasım 2024
    MALATYA VALİLİĞİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

    Malatya Valisi Serdar Yavuz, "İlimizde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar intikal etmiş bir olumsuzluk bulunmuyor" açıklamasında bulundu.

    MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ER: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

    Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Malatya / Doğanşehir ilçemizde yaşanan depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olası olumsuz durumların yaşanmaması en büyük temennimizdir. Tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

    10:46 15 Kasım 2024
    MALATYA'DA 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

    Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.46'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Sarsıntı yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.

    Deprem, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis'te hissedildi. Geride bıraktığımız günlerde Malatya Kale'de 5.9 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana gelmiş, paniğe yol açmıştı.

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