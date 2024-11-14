Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan CHP’li belediyelere milyonluk konser uyarısı!

Ülkemizin güvenliği için operasyonlarımız gündemimizde. Tehdit hissedersek her an sınır ötesi operasyon yapmaya hazırız. Türkiye'nin geleceğinde teröre de, terör takviyeli siyasete de yer yok. Cumhur İttifakı olarak tam bir mutabakat içindeyiz. Konser adı altında birilerine ödenen milyonlar ortaya çıkınca, olan vatandaşa oluyor. Harcamaların hesabını soracağız. İsrail ile ticareti de ilişkileri de kestik, nokta... Onların dümen suyundaki iftiracılar bizi hedef alacak, bunu gayet net biliyoruz. Temennimiz odur ki; Trump Ortadoğu'da daha farklı adımlar atsın. Çünkü verilen mesajlar, bizi kaygılandırabiliyor. Ben hala Esed'den umutluyum. Bir araya gelip Suriye- Türkiye ilişkilerini inşallah yoluna koyalım diye ümidim var.



EĞLENCE PARTİSİ

Başkan Erdoğan, 3Ç olan CHP belediyeciliğine bir de E'nin eklendiğini anlattı. "Bunların hizmetten anladıkları, sadece eğlence düzenlemek. Kamu kaynaklarının hesabını hukuk önünde sorarız" ifadesini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük yurt dışı seyahatinde Riyad ve Bakü'de gerçekleşen toplantılara katıldı. Yurda dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı:

Millet bu belediye başkanlarına şehirlerine hizmet versin diye seçti. Ancak hizmetten anladıkları eğlence düzenlemekten öteye geçmiyor.

O eğlenceleri de millet için düzenlemedikleri, birilerine maddi kazanç için yaptıkları da yeni yeni ortaya çıkıyor.

Ben belediye başkanlığı da yaptım. Ama konser belediyeciliği yapmadım.

Benim belediye başkanlığımda çöp, çukur, çamur İstanbul'da yok edildi. Şimdi durum felaket. İstanbul öyle, Ankara öyle, İzmir öyle, hepsi öyle.

Millete hizmet yok. Bir de konser adı altında birilerine ödenen milyonlar çıkınca olan vatandaşa oluyor.

Kamu kaynaklarının teröre, terör örgütlerine aktarılmasına nasıl karşı çıktıysak, bu kaynakların yandaşlara aktarılmasına da elbette karşı çıkarız.

Herkes harcamasını hesap verebilirlik üzerinden yapsın...

KONSERLERE SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin milyonlarca liralık konserleri ile ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmanın ilçe belediyelerini de kapsayacağı öğrenildi.