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Başkan Erdoğan, Bakü’den dünyaya İsrail çağrısı yaptı: Gazze’de yaptıkları soykırımın hesabını vermeleri gerek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de düzenlenen Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada İsrail'e bir kez daha sert çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Kasım 2024
Başkan Erdoğan, Bakü’den dünyaya İsrail çağrısı yaptı: Gazze’de yaptıkları soykırımın hesabını vermeleri gerek

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de düzenlenen Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada İsrail'e bir kez daha sert çıktı:

İsrail'de mevcut hükümet maalesef çocuk, kadın ve yaşlı demeden insanları katletmeyi, büyük bir çevre kıyımına yol açmayı sürdürüyor. İsrail saldırıları nedeniyle toprağa ve yer altı sularına sızan kimyasallar, Gazzeli çocukların geleceğini şimdiden karanlığa bürümüştür.

Bu ağır insani ve çevre felaketine sebep olanların uluslararası mahkemelerde bunun hesabını vermeleri gerektiğini düşünüyoruz. 2053 yılı için net sıfır emisyona ulaşma ve yeşil kalkınma vizyonumuz ekseninde kilit sektörlerimizi dönüştürüyoruz. 2024-2030 kapsayan iklim değişikliği azaltım ve uyum stratejisi eylem planlarımızı uygulamaya aldık.

Eşim Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ve küresel düzeye taşınan Sıfır Atık Projesi, iklim değişikliği ile mücadelemize ilave güç katıyor. Bu sayede projenin başlangıcından bu yana 5,9 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçtik. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, COP29'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le biraya geldi.

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