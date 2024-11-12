Roblox erişim engeli ne zaman kalkacak? 13 Kasım Roblox erişim engeli kaldırılacak mı?

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12 Kasım 2024 itibarıyla Roblox'a erişim engeliyle ilgili son durum araştırılıyor. Peki uygulama açılacak mı, ne zaman açılacak? İşte, Roblox erişim kısıtlaması ile ilgili son gelişmeler...

(Takvim Foto Arşiv) ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? Roblox, Türkiye'deki erişim engeline itiraz ederek Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 2 Eylül 2024 tarihli kararına karşı bir temyiz dilekçesi verdi. Roblox yaptığı açıklamada Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin erişim engeli kararına itiraz edildiğini ve yerel yetkililerle iş birliği yaptıklarını açıkladı. Roblox'un açıklaması şu şekilde: "2 Eylül 2024 günü Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin son kararına karşı bir temyiz dilekçesi verdik. Mahkeme sürecine saygı duyuyoruz ve devam eden yasal süreçler nedeniyle davanın detayları hakkında yorum yapamıyoruz."