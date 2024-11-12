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Roblox erişim engeli ne zaman kalkacak? 13 Kasım Roblox erişim engeli kaldırılacak mı?

Roblox kullanıcıları tarafından, uygulamaya getirilen erişim engelinin kaldırılıp kaldırılmayacağı merak ediliyor. 12 Kasım 2024 itibarıyla Roblox'a erişim engeliyle ilgili son durum araştırılıyor. Peki, uygulama ne zaman açılacak? İşte, Roblox erişim kısıtlaması ile ilgili son gelişmeler...

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 17:26 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 17:27
Roblox erişim engeli ne zaman kalkacak? 13 Kasım Roblox erişim engeli kaldırılacak mı?

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12 Kasım 2024 itibarıyla Roblox'a erişim engeliyle ilgili son durum araştırılıyor. Peki uygulama açılacak mı, ne zaman açılacak? İşte, Roblox erişim kısıtlaması ile ilgili son gelişmeler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox, Türkiye'deki erişim engeline itiraz ederek Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 2 Eylül 2024 tarihli kararına karşı bir temyiz dilekçesi verdi. Roblox yaptığı açıklamada Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin erişim engeli kararına itiraz edildiğini ve yerel yetkililerle iş birliği yaptıklarını açıkladı.

Roblox'un açıklaması şu şekilde:

"2 Eylül 2024 günü Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin son kararına karşı bir temyiz dilekçesi verdik. Mahkeme sürecine saygı duyuyoruz ve devam eden yasal süreçler nedeniyle davanın detayları hakkında yorum yapamıyoruz."

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ROBLOX AÇILACAK MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili, "Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür" açıklamasında bulunmuştu.

Erişim engelinin ne zaman sona ereceği ise henüz bilinmiyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ROBLOX NEDEN KAPANMIŞTI?

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması tespiti üzerine www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verilmesini talep etti. Talebi ele alan Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, sunulan dilekçe ve belirtilen internet adresleriyle ilgili araştırma tutanaklarını inceledi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Hakimlik, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un, "Yaşam hakkı, kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması gibi sebeplerinden birine bağlı olarak hakimin erişim engeli kararı alabileceği"ni öngören 8/A1'nci maddesi gereğince www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verdi.

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