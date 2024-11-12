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Mansur Yavaş'ın konser savunmasına CHP'li isimlerden tepki: Kol kırılır yen içinde kalmaz, akılla izah edilemez!

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın başkentlinin paralarını konserlere harcaması CHP'li isimlerin de tepkisine neden oldu. Mansur Yavaş kendini "Cumhuriyet'in yüzüncü yılında yaptığımız konserlerde 94 milyon lira harcadık" sözleriyle savunmaya çalıştı. Yavaş'ın akılalmaz sözlerine eski milletvekili ve genel başkan yardımcısı Eren Erdem 94 milyon TL teknik maliyet çıkmayacağını belirterek “AK Parti yaparsa eleştirelim, bizim partili yaparsa susalım öyle mi? Elbette hayır!” dedi. CHP'li Barış Yarkadaş ise “Mansur Yavaş kibrinin kurbanı. Bu mevzuyu 15 gün önce anlattığımda "Bana saldırıyorlar" demeyeceksin. Siyasetçi her zaman eleştirilir" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 09:41 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 10:14
Mansur Yavaş’ın konser savunmasına CHP’li isimlerden tepki: Kol kırılır yen içinde kalmaz, akılla izah edilemez!

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CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser harcaması gündemdeki yerini koruyor.

Yavaş yönetimi 29 Ekim'deki Ebru Gündeş konseri için tamı tamına 69 milyon TL'lik bir fatura kesti. Kamuoyunda infial uyandıran bu skandal sonra diğer konserler mercek altına alındı.

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Mansur Yavaş'ın 19 Mayıs'ta Mor ve Ötesi'ne, 29 Ekim 2023'te Candan Erçetin ve Murda'ya ödediği astronomik meblağlar gündeme bomba gibi düştü.

4 GÜNDE 94 MİLYON TL VERDİ, AKLA ZİYAN SÖZLERLE KENDİNİ SAVUNDU

Athena, Güneş, Zeynep Bastık, Selçuk Balcı, Bege, Hadise, Murda ve Candan Erçetin'e 4 günde 94 milyon lira ödendiği ortaya çıktı.

"Cumhuriyet'in yüzüncü yılında yaptığımız konserlerde 94 milyon lira harcadık" diyerek CHP tabanının gazını almaya çalışan Yavaş, "Teknik bir kez kuruluyor ve 8'i de oradan hizmet alıyor. Candan Erçetin'in aldığı para yine kaşe bedeli. Bunun yanında Athena, Güneş, Zeynep Bastık, Selçuk Balcı, Hadise, Bege, Candaş Erçetin ve Murda olarak 8 tane konser var. Tek bir sefer sahne kuruluyor ve 8'i birden hizmet alıyor. Toplam 94 milyon TL. Bunu sekize böleceksiniz. İftiralar karşısında rakamlar bu şekilde" ifadelerini kullandı.

Eren Erdem (Takvim Foto Arşiv)Eren Erdem (Takvim Foto Arşiv)

CHP'Lİ EREN ERDEM DAYANAMADI
Mansur Yavaş'ın akıllara zarar açıklamasına CHP'li isimler bile dayanamadı. CHP'li eski Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, "AK Parti yaparsa eleştirelim, bizim partili yaparsa susalım öyle mi? Elbette hayır!" dedi.

Erdem sözlerine şöyle devam etti:

94 MİLYON LİRA TEKNİK MALİYET ÇIKMAZ

"94 Milyon TL'ye diyelim tüm ekipmanı kiraladınız. Ankara'nın her yerine robot koyabilir, aylarca festival düzenleyebilirsiniz. Yine 94.000.000 TL TEKNİK MALİYET çıkmaz! Bu rakamlar olmaz, olamaz! Mesela benim elimde böyle bir bütçe olsa, 3 ay kesintisiz bir müzik festivali yapabilirim. Sanatçı kaşelerini mevzu bahis etmiyorum bile! Piyasada böyle rakamlar yok. Bir süre önce, çok kapsamlı bir "rap konseri" yaptım. Türkiye'nin en saygın isimlerinin sahne aldığı konser yaklaşık 1 milyon liraya mal oldu. Ses, sahne, ışık. Şimdi birileri kalkar, "hadi ordan" derse, bizzat çalıştığım firmaları yönlendiririm. Tan konserini 2, diğer konserleri 3-4 milyon gibi toplam teknik maliyetlere yaparlar".

Mansur Yavaş (Takvim Foto Arşiv)Mansur Yavaş (Takvim Foto Arşiv)

SANATÇI KAŞELERİ KORKUNÇ YÜKSEK

"Mansur Bey'in sunumunu izlediğimde gördüğüm şey şudur; Sanatçı kaşeleri korkunç yüksek! Teknik giderler kalemi kabul edilemez boyutta! Kimse çıkıp bu konuda aksini söylemesin.

Hemen yarın; bu işi yapan bizzat dostlarım olan firmalardan o 94.000.000'luk konseri 4-5 milyona yapacak teklifleri gönderebilirim. Yani, bu rakamlar son derece abartılı, tarifsiz yüksek rakamlar. Dediğim gibi, 1 konser için kiralanan sisteme verilen kira parasıyla o sistem komple satın alınabilir!

KOL KIRILIR YEN İÇİNDE KALMAZ

"Konu hak hukuk ise; kol kırılır ama yen içinde kalmaz! Şimdi "partini eleştiriyorsun" korosuna sesleniyorum; 1 liraya yapılacak işin 100 liraya yapılmasına sırf partilin diye susuyorsan; sen bu ülkeyi sevmiyorsun demektir. Nokta!"

AKILLA MANTIKLA İZAH EDİLEMEZ

Bir diğer tepki ise CHP'li Barış Yarkadaş'tan geldi. Yarkadaş, "Akılla mantıkla izah edilemez" diyerek şu ifadeleri kullandı:

Bu rakamları babamın oğlu da olsa savunmam. Ebru Gündeş'in konser piyasa fiyatı 2.5 milyon TL'dir. Türkiye'de Tarkan hariç hemen hemen bütün sanatçıların fiyatı böyledir. Tarkan 1 milyon dolar ister, her şeyini kendisi yapar. İster getirirsin ister getirmezsin.

Tan Taşçı'ya 41 milyon vermek, akılla mantıkla izah edilemez. Doğru olan şudur belediye bunu alır, 90 bin personeli var. Bir depo kiralarsın o depoda bu aleti edevatı korursun 14-15 milyon TL'ye alırsın. Belediye belli şirketleri doyurma yeri değil ki. Demek ki bu şirketleri doyurmuşlar.

Barış Yarkadaş Barış Yarkadaş

KİBRİNİN KURBANI OLDU
Mansur Yavaş'ın hiçbir gazetecinin telefonlarına çıkmadığını da söyleyen Yarkadaş, "Mansur Yavaş kibrinin kurbanı. Öyle bir kibir var ki.. Gazetecilerin telefonuna çıkmaz. Basın danışmanı çalıştırmaz. Bir tane bilgi edinemezsin. Sorsan cevap gelmez. Onun 3 tane yakın gazetecisi var. Bilgileri onlara verir, ondan sonra da çıkar derdini anlatmaya çalışır. Bu mevzuyu 15 gün önce anlattığımda "Bana saldırıyorlar" demeyeceksin. Siyasetçi her zaman eleştirilir. Biz de siyaset yaptık, en yakın arkadaşlarım aleyhimize konuştu. Ama bana saldırıyorlar demedim" dedi.

MANSUR YAVAŞ VE KONSERLERE ÖDEDİĞİ ASTRONOMİK RAKAMLAR
Peki Mansur Yavaş konserlere ne kadar ödedi? İşte kalem kalem çar çur karnesi

- 30 Ağustos'ta Tan Taşçı konserine 41 Milyon 950 Bin TL ödendi.

Ebru Gündeş ve ekibine 45 milyon TL ödendiEbru Gündeş ve ekibine 45 milyon TL ödendi

- 28-29 Ekim 2024'te Ebru Gündeş ve ekibine 45 milyon TL ödendi. (4 milyon 750 bin TL'si Ebru Gündeş'in kaşe parası)

Semicenk, Gazapizm ve Edis konserlerine yapılan ödemelerSemicenk, Gazapizm ve Edis konserlerine yapılan ödemeler

- Semicenk, Gazapizm ve Edis konserlerine 71 milyon 250 bin lira harcandı.

Murat Boz, Gülşen ve Mor ve Ötesi'ne yapılan ödemelerMurat Boz, Gülşen ve Mor ve Ötesi'ne yapılan ödemeler

- Murat Boz, Gülşen ve Mor ve Ötesi konserlerine 78 milyon 500 bin lira harcandı.

Gelinen bu noktada CHP'li ABB'nin 5 yıl 7 ayda konser ve organizasyonlara 810 milyon 744 bin 144 TL para verdiği belgeleriyle tescillendi.

Mansur Yavaş'ın yaptığı ödemelerin tablosu (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Mansur Yavaş'ın yaptığı ödemelerin tablosu (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

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