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Başkan Erdoğan, COP29 Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a geldi | Türkiye'den üst düzey katılım: Hangi konular ele alınacak?

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a geldi. Türkiye'nin üst düzey katılım sağlayacağı zirvede başta küresel ısınmayla mücadelede gelinen son durum olmak üzere iklim değişikliğiyle ilgili birçok önemli konunun ele alınacak.

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 23:19 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 09:02
Başkan Erdoğan, COP29 Zirvesi’ne katılmak üzere Azerbaycan’a geldi | Türkiye’den üst düzey katılım: Hangi konular ele alınacak?

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "CAN" ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Başkan Erdoğan Azerbaycan'da

Erdoğan'ı, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan hükümetini temsilen Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve eşi Leyla Bağcı, Azerbaycan Görev Gücü Grup Komutanı Korgeneral Bahtiyar Ersay ve Askeri Ataşe Tuğgeneral Gaffar Gören karşıladı.

Başkan Erdoğan, COP29 Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a geldi (AA)Başkan Erdoğan, COP29 Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a geldi (AA)

Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da Bakü'ye geldi.

Başkan Erdoğan, COP29 Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a geldi (AA)Başkan Erdoğan, COP29 Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a geldi (AA)

KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMDE OLACAK

Başta küresel ısınmayla mücadelede gelinen son durum olmak üzere iklim değişikliğiyle ilgili birçok önemli konunun ele alınacağı COP29, 11-22 Kasım'da Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun içinde ve çevresinde kurulan geçici alanlarda gerçekleştirilecek.

Başkan Erdoğan, COP29 Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a geldi (Takvim.com.tr Arşiv)Başkan Erdoğan, COP29 Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a geldi (Takvim.com.tr Arşiv)

100 ÜLKENİN DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI KATILACAK

Azerbaycan tarihindeki en büyük uluslararası organizasyon olan COP29'un resmi açılışı 12 Kasım'da yapılacak ve 12-13 Kasım'da yaklaşık 100 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi (WLCAS) düzenlenecek.

COP29'a katılacak liderlerin arasında İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman gibi isimler de bulunuyor.

Başkan Erdoğan, COP29 Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a geldi (Takvim.com.tr Arşiv)Başkan Erdoğan, COP29 Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a geldi (Takvim.com.tr Arşiv)
5 ÖNEMLİ TOPLANTI DÜZENLENECEK

Liderler zirvesi dışında COP29 kapsamında 5 önemli toplantı düzenlenecek. Bunlar, UNFCCC 29'uncu Taraflar Toplantısı COP29, Kyoto Protokolü'nün 19'uncu Taraflar Toplantısı CMP19, Paris Anlaşması'nın 6'ncı Taraflar Toplantısı CMA6, UNFCCC'nin alt komitelerinden olan Uygulama Alt Komitesi (SBI) ile Bilimsel ve Teknolojik Danışma Alt Komitesi (SBSTA) 61'inci toplantıları SBI61 ve SBSTA61 olarak sıralanıyor.

Başkan Erdoğan, COP29 Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a geldi (Takvim.com.tr Arşiv)Başkan Erdoğan, COP29 Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a geldi (Takvim.com.tr Arşiv)

TÜRKİYE ÜST DÜZEY KATILIM SAĞLAYACAK

COP29'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın girişimleriyle başlatılan Sıfır Atık Projesi ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın başkanlığını yürüttüğü Haydar Aliyev Vakfı, "Dayanışma Merkezi" isimli ortak pavilyon açacak. Pavilyonda, Sıfır Atık Projesi'nin atık yönetimi ve geri dönüşüm, çevreye duyarlılık programları ve yenilikçi çözümler alanındaki projeler tanıtılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da COP29'da "Sıfır Atık" ana temalı stant açacak. İletişim Başkanlığının standında Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin tanıtımına dair etkinlik ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı'nca kurulacak Türkiye Pavilyonunda da Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Türkiye Yatırım Kalkınma Bankası, Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Su Enstitüsü, İstanbul Sanayi Odası, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Türk Hava Yolları, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri, TÜSİAD, MÜSİAD, TOGG, TURKCELL ve TÜBİTAK gibi kurum, kuruluş, STK ve şirketler tanıtım, panel ve sunumlarla COP29'a katkı sunacak.

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