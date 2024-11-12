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Bakan Işıkhan paylaştı! 9 ayda 100 bini aşkın iş yeri denetlendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik yapılan denetimlere ilişkin bilgi verdi. Işıkhan'ın paylaşımında 2024 yılının Ocak ve Ekim ayları arasında 100 bin 500 iş yerinin denetlendiğini verilerle ortaya konuldu.

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 11:17 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 11:17
Bakan Işıkhan paylaştı! 9 ayda 100 bini aşkın iş yeri denetlendi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik yapılan denetimlere ilişkin bilgi verdi. Işıkhan'ın paylaşımında 2024 yılının Ocak ve Ekim ayları arasında 100 bin 500 iş yerinin denetlendiğini verilerle ortaya konuldu.

Işıkhan paylaşımında şu ifadelere yer vedi:

Çalışan haklarının korunması, iş hayatının sürdürülebilirliği ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz.

Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla iş yerlerine denetimler yaparak hak ihlallerinin önüne geçiyoruz.

Unutulmamalıdır ki sosyal güvenlik haklarının korunması güvenli çalışma hayatının teminatıdır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım.

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