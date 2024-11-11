Filistin için kritik zirve | Başkan Erdoğan Riyad’da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "CAN" ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da.

Erdoğan'ı, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda Riyad Emiri Prens Faisal bin Bandar Al Saud, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assad Abualnasr ile Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler karşıladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'a hareket etti. (AA)

Başkan Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da Suudi Arabistan'a geldi.

Başkan Erdoğan, Türkiye eksenli diplomasi anlayışıyla temaslarını hızla sürüyor. Bu kapsamda Başkan Erdoğan, bugün Riyad'da İslam İş Birliği Teşkilatı ile Arap Birliği'nin ortak düzenleyeceği Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılacak.

Başkan Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman (AA)

İSRAİL'E KARŞI ATILACAK ADIMLAR MASADA

7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail soykırımının bölgeyi tehdit etmesi ve saldırıların sona ermesi için atılacak adımların ele alınacağı kritik zirveye katılacak.

ÇOK SAYIDA İKİLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEK

Başkan Erdoğan'ın zirvede başta Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman olmak üzere çok sayıda liderle ikili görüşmelerde de bulunması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

COP ZİRVESİNDE DÜNYAYA ÖNEMLİ 5 MESAJ

Öte yandan 11-22 Kasım tarihlerinde Azerbaycan'ın Bakü şehrinde gerçekleştirilecek COP29'a Türkiye, Başkan Erdoğan liderliğindeki geniş bir heyetle üst düzey katılım sağlayacak. Küresel ısınma başta olmak üzere iklim değişikliğine yönelik birçok konunun ele alınacağı zirvedeki en önemli başlıklardan biri de "iklim finansmanı" olacak.

Zirvede Türkiye dünyaya 5 önemli mesaj verecek. İlk kez duyurulacak olan Türkiye'nin Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi ise toplam 89 başlıktan oluşacak, 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda birçok sektör için rehber görevi görecek.

G20'DE DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Erdoğan'ın 17-19 Kasım'da G20 için Brezilya'nın Rio şehrine gitmesi planlanıyor. Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında, ülkeyi ve bölgesel gelişmeleri önceleyen yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek.