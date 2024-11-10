Anıtkabir (Takvim.com.tr / Arşiv)

SOY KÜTÜĞÜNÜ ANLATACAK

Bu arada yıllardır tartışma konusu olan Atatürk'ün doğum tarihi ve soy kütüğü ile ilgili Osmanlıca uzmanı araştırmacı yazar Mehmet Ali Öz, Eskişehir Valiliği ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin birlikte düzenlediği etkinlikte bir söyleşi yapacak. Öz, Atatürk'ün ailesi ile soy kütüğünü Osmanlı arşiv belgelerine göre tek tek açıklayacak. Tarihçi Necdet Sakaoğlu da kitabında, "Şişli'deki Atatürk Müzesi'nde bulunan nüfus cüzdanında Hicri 1296 yazılmış. 1296 hicri tarihi miladi takvime göre 24 Aralık 1878'de başlamış, 1879'un 14 Aralık günü bitmiş. Şu halde Atatürk 24 Aralık 1878 ile 14 Aralık 1879 arasında bir ayın bir gününde doğmuştu... Atatürk'ün doğum günü 4 Ocak 1879 Çarşamba'dır" iddiasında bulundu.