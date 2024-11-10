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Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86’ncı yıl dönümünde saygıyla anılıyor! | 81 ilde 9'u 5 geçe hayat duracak

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumdu. Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 86. yıldönümü münasebetiyle Türkiye genelinde birçok ilde anma törenleri gerçekleştirilecek.

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Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 07:01 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 08:46
Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 86’ncı yıl dönümünde saygıyla anılıyor! | 81 ilde 9’u 5 geçe hayat duracak

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Türkiye'nin 81 ilinde bugün saat 9'u 5 geçe hayat duracak.

Milyonlar, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anacak. Ulu önder Atatürk'e hürmeten Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecek.

Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine 9 yıl aradan sonra Çankaya Köşkünde toplanıyorBaşkan Erdoğan liderliğindeki Kabine 9 yıl aradan sonra Çankaya Köşkünde toplanıyor
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine 9 yıl aradan sonra Çankaya Köşkü'nde toplanıyor

Yurdun dört bir tarafında 10 Kasım'da Saygı Yürüyüşü ve Saygı Zinciri oluşturulacak, eller Atatürk için kenetlenecek. Mevlitler okutulacak, tiyatro gösterileri, oratoryo, şiir dinletileri, belgelerle ve resimlerle Atatürk sergileri ve konserler vs. gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı. (Takvim.com.tr / Arşiv)Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı. (Takvim.com.tr / Arşiv)

SAYGI ZİNCİRİ OLUŞTURULACAK
Bursa'da uçuşların yeniden başladığı Yenişehir Havalimanı'na ulaşım için 10 Kasım'dan itibaren Kent Meydanı- Terminal-Yenişehir Havalimanı arasında otobüs seferleri ilk kez başlayacak. Kadıköy'de Fenerbahçe Ordu Evi-Bostancı Sahil Yürüyüş Yolu arasında 09.05'te 6.5 kilometrelik alan ile Üsküdar Sahil Şemsi Paşa Ordu Evi önünde 'Saygı Zinciri' oluşturulacak.

İzmir'de tam 350 metrelik poster ile Atatürk'e Saygı Yürüyüşü düzenlenecek. Yurdun dört bir köşesinde 'Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar' çalınacak. 10 Kasım 1938'den 10 Kasım 1953'e kadar 10 Kasım'larda çıkan 17 gazete manşeti, '10 Kasım Matemi' temasıyla Ankara Etnografya Müzesi'nde sergilenecek.

Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı. (Takvim.com.tr / Arşiv)Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı. (Takvim.com.tr / Arşiv)

Antalya'da Kepez Belediyesi, Atatürk anısına 'Atatürk Oratoryosu' düzenledi. Ulu önderin kahramanlıklarla dolu hayatının anlatılacağı, sevdiği şarkıların ve türkülerin seslendirileceği oratoryo bu akşam saat 20.00'de Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Ders kitaplarının ilk sayfalarında ve okul duvarlarında yer alan tarihi Atatürk portresinin orijinali bugün Anıtkabir'de sergilenecek.

ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ KAÇTAN KAÇA KADAR?
Anıtkabir'in 01 Kasım - 31 Ocak tarihleri arasında açılış saati 09:00 olarak belirlendi. Kapanış saati ise 16:00.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Antalya Konyaaltı sahilinde 'Ata'ya saygı' uçuşu gerçekleştirdi.

Anıtkabir (Takvim.com.tr / Arşiv)Anıtkabir (Takvim.com.tr / Arşiv)

SOY KÜTÜĞÜNÜ ANLATACAK
Bu arada yıllardır tartışma konusu olan Atatürk'ün doğum tarihi ve soy kütüğü ile ilgili Osmanlıca uzmanı araştırmacı yazar Mehmet Ali Öz, Eskişehir Valiliği ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin birlikte düzenlediği etkinlikte bir söyleşi yapacak. Öz, Atatürk'ün ailesi ile soy kütüğünü Osmanlı arşiv belgelerine göre tek tek açıklayacak. Tarihçi Necdet Sakaoğlu da kitabında, "Şişli'deki Atatürk Müzesi'nde bulunan nüfus cüzdanında Hicri 1296 yazılmış. 1296 hicri tarihi miladi takvime göre 24 Aralık 1878'de başlamış, 1879'un 14 Aralık günü bitmiş. Şu halde Atatürk 24 Aralık 1878 ile 14 Aralık 1879 arasında bir ayın bir gününde doğmuştu... Atatürk'ün doğum günü 4 Ocak 1879 Çarşamba'dır" iddiasında bulundu.

Anıtkabir (Takvim.com.tr / Arşiv)Anıtkabir (Takvim.com.tr / Arşiv)

Bir üniversitenin 2006 tarihli dergisinde ise şu ifadeler yer aldı:

"Doğum günü kesin olarak bilinmemekle beraber, Atatürk, doğum gününü soranlara, 'Neden 19 Mayıs olmasın' cevabını verirdi. Atatürk'ün doğum günü olarak çeşitli kaynaklarda 13 Mart 1881, 23 Aralık 1880, 4 Ocak 1881, 19 Mayıs 1881 tarihleri telaffuz edilmektedir" ifadeleri yer aldı. Mehmet Ali Öz'ün kitabına göre babası Ali Rıza Bey'in soyu 7 nesil Selanikli. Selanik'teki Mevlevihane de Atatürk'ün dedeleri tarafından kuruldu. Öz, davet edildiği üniversitedeki söyleşisinde Atatürk'ün soy kütüğünü anlatacak.

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