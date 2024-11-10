Türkiye'nin 81 ilinde bugün saat 9'u 5 geçe hayat duracak.
Milyonlar, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anacak. Ulu önder Atatürk'e hürmeten Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecek.
Yurdun dört bir tarafında 10 Kasım'da Saygı Yürüyüşü ve Saygı Zinciri oluşturulacak, eller Atatürk için kenetlenecek. Mevlitler okutulacak, tiyatro gösterileri, oratoryo, şiir dinletileri, belgelerle ve resimlerle Atatürk sergileri ve konserler vs. gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı. (Takvim.com.tr / Arşiv)
SAYGI ZİNCİRİ OLUŞTURULACAK
Bursa'da uçuşların yeniden başladığı Yenişehir Havalimanı'na ulaşım için 10 Kasım'dan itibaren Kent Meydanı- Terminal-Yenişehir Havalimanı arasında otobüs seferleri ilk kez başlayacak. Kadıköy'de Fenerbahçe Ordu Evi-Bostancı Sahil Yürüyüş Yolu arasında 09.05'te 6.5 kilometrelik alan ile Üsküdar Sahil Şemsi Paşa Ordu Evi önünde 'Saygı Zinciri' oluşturulacak.
İzmir'de tam 350 metrelik poster ile Atatürk'e Saygı Yürüyüşü düzenlenecek. Yurdun dört bir köşesinde 'Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar' çalınacak. 10 Kasım 1938'den 10 Kasım 1953'e kadar 10 Kasım'larda çıkan 17 gazete manşeti, '10 Kasım Matemi' temasıyla Ankara Etnografya Müzesi'nde sergilenecek.
Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı. (Takvim.com.tr / Arşiv)
Antalya'da Kepez Belediyesi, Atatürk anısına 'Atatürk Oratoryosu' düzenledi. Ulu önderin kahramanlıklarla dolu hayatının anlatılacağı, sevdiği şarkıların ve türkülerin seslendirileceği oratoryo bu akşam saat 20.00'de Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Ders kitaplarının ilk sayfalarında ve okul duvarlarında yer alan tarihi Atatürk portresinin orijinali bugün Anıtkabir'de sergilenecek.
ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ KAÇTAN KAÇA KADAR?
Anıtkabir'in 01 Kasım - 31 Ocak tarihleri arasında açılış saati 09:00 olarak belirlendi. Kapanış saati ise 16:00.
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Antalya Konyaaltı sahilinde 'Ata'ya saygı' uçuşu gerçekleştirdi.