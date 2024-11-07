Başkan Erdoğan Macaristan’da! Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katılacak

Başkan Erdoğan TDT liderlerine özel hatıra parayı hediye etti: Dilde, fikirde, işte birlik

Başkan Erdoğan TDT liderlerine özel hatıra parayı hediye etti: Dilde, fikirde, işte birlik

Ayrıca bu ziyarette Erdoğan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan liderleri ile baş başa görüşmeler gerçekleştirdi.

Zirvede " Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes için Güvenlik" t emasına odaklanıldı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Macaristan'a geldi.

YENİ DURAK: MACARİSTAN Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin ardından Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi 'ne katılmak üzere Macaristan 'ın başkenti Budapeşte'ye geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (sağda), ⁠Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (solda) ile bir araya geldi. (AA)

Başkan Erdoğan (Takvim.com.tr / Arşiv)

TÜRK-MACAR DOSTLUK ANLAŞMASININ 100. YILI

Macaristan'da Macaristan Başbakanı Victor Orban ile da görüşmesi beklenen Erdoğan'ın bu görüşmede İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırıları üzerinden ateşkes ve İsrail'in durdurulmasına yönelik mesaj vermesi bekleniyor.

Ayrıca Türk-Macar Dostluk Anlaşması'nın 100. yılının kutlandığı dönemde gerçekleştirilen bu ziyarette ikili ilişkilerin de ele alınması öngörülüyor.

SONRAKİ DURAK SUUDİ ARABİSTAN

Başkan Erdoğan'ın 11 Kasım'da da Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan'ın kasım ayında Azerbaycan'a da bir ziyaret yapması planlanıyor.

G-20 ZİRVESİ İÇİN ROTA BREZİLYA

Kasım ayındaki en kritik programlardan biri de Brezilya'da gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi. Erdoğan'ın 18-19 Kasım'da Rio'daki zirveye gitmesi planlanıyor. G20 zirvesinde Erdoğan'ın birçok liderle bir araya gelmesi bekleniyor.

Özellikle yeni ticari anlaşmalar ve Ortadoğu'da yükselen ateşin söndürülmesi bu görüşmelerde ele alınacak başlıklar arasında.