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ABD askerleri Suriye'den çekilecek mi? Robert F. Kennedy Jr.'dan Donald Trump iddiası: Onları oradan çıkarın

ABD seçimlerinden başkan olarak çıkan Donald Trump'ın Beyaz Saray'a geri dönüşü dünyada dengeleri değiştirecek... Donald Trump'ın Suriye'den ABD askerlerini çekeceği iddia edildi. Trump yönetiminde söz sahibi olacağı konuşulan Robert F. Kennedy Jr. Trump'ın generallerle arasında geçen bir diyaloğu anlatarak ABD askerlerinin bölgeden çekileceğini öne sürdü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 16:52 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 18:20
ABD askerleri Suriye’den çekilecek mi? Robert F. Kennedy Jr.’dan Donald Trump iddiası: Onları oradan çıkarın

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Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi Donald Trump, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris'ten yaklaşık 5 milyon fark atarak 47. Başkan seçildi.

DENGELER DEĞİŞECEK
Trump, ocak ayında yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine başlayacak. Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşü dünyada da dengeleri değiştirecek.

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TRUMP SURİYE'DEN ASKERLERİ ÇEKECEK
ABD'nin terör örgütü PKK'ya açık desteği bilinirken özellikle bu durum Suriye'de askeri eğitimlere ve ortak tatbikatlara kadar uzanıyor.

Türkiye bölgede "teröristan"a izin vermeyeceğini her fırsatta vurgulayıp peşi sıra gerçekleştirdiği operasyonlarla PKK/YPG'yi köşe sıkıştırırken dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

ABD askerleri ve PKK'lı teröristler Suriye'de... (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)ABD askerleri ve PKK'lı teröristler Suriye'de... (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

KENNEDY'NİN İDDİASI: TRUMP HARİTA ÜZERİNDE ANLATTI
Eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy Jr. , Donald Trump'ın Orta Doğu'daki Amerikan askerlerinin durumuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı.

Eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy Jr.Eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy Jr.

Trump'ın kuracağı yeni yönetimde yer alacağı ve önemli söz sahibi olacağı öne sürülen Kennedy Jr., yakın zamanda uçakta Trump ile bir sohbet sırasında, Trump'ın Orta Doğu haritasını çizerek bölgedeki askeri varlıkları değerlendirdiğini belirtti.

Kennedy Jr.'ın iddiasına göre, Trump uçakta bir kağıt parçası alıp Orta Doğu haritasını çizdi ve bölgedeki tüm ulusları işaretleyerek her ülkedeki askeri gücü not etti.

Kennedy, çoğu Amerikalının bu bölgeyi haritada bile tanıyamayacağını belirterek Trump'ın bu detaylı analizine dikkat çekti.

Trump, eğer bölgede bir çatışma çıkarsa Amerikan askerlerinin arada kalacağına vurgu yaparak "Onları oradan çıkarın!" talimatını verdiğini belirtti.

Kennedy Jr. şunları söyledi:

Trump ABD askerlerini Suriye'den çekecek! Robert F. Kennedy Jr.'dan olay iddia

"Geçen gün Başkan Trump ile uçaktayken Orta Doğu hakkında konuşuyorduk ve o bir kağıt parçası aldı ve üzerine bir şeyler çizdi. Çoğu Amerikalının yapamayacağı şekilde, üzerinde tüm ulusların bulunduğu bir Ortadoğu haritası.

PKK/YPG'li teröristler ile ABD askerleri (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)PKK/YPG'li teröristler ile ABD askerleri (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

"ÇIKARIN ONLARI ORADAN!"
Sonra da her ülkenin asker gücünü yazdı. Özellikle Suriye ile Türkiye arasındaki sınıra bakıyordu ve "Suriye ile Türkiye sınırında 500 adamımız var" dedi ve bombalanan küçük bir kampı gösterdi. Ve Türkiye'de 750,000 asker olduğunu söyledi. Suriye'de de 250,000. Eğer birbirlerine girerlerse, biz ortada kalırız. Generallerine "Bu 500 adama ne olacak?" diye sordu. Generali ona "Top yemi olacaklar." dedi.
O da "Çıkarın onları!" dedi."

ABD SAVUNMA BAKANI: EMİRLER YERİNE GETİRİLECEK
Öte yandan ABD Savunma Bakanı Austin, ordunun Trump yönetimine sorunsuz bir geçiş sağlama taahhüdünü teyit eden bir muhtıra yayınladı.

Çarşamba gecesi gönderilen ve Perşembe günü kamuoyuna açıklanan ABD birliklerine yönelik bir muhtırada Austin, "ABD ordusu ayrıca siyasi arenadan uzak durmaya devam edecek; cumhuriyetimizi ilke ve profesyonellikle koruyacak; güvenliğimizi derinleştiren değerli müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte duracak." dedi. Muhtırada "tüm yasal emirler" yerine getirileceği vurgulandı.

Austin'in muhtırasıAustin'in muhtırası

MSB'DEN AÇIKLAMA: TERÖRE DESTEĞİ KESİP MÜCADELEMİZE DESTEK VERSİNLER
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaynaklar, dün sonuçlanan seçimlerin ardından ABD askerlerinin Suriye'den çekilip çekilmeyeceğine dair sorular üzerine şunları söyledi:

"Bölgemizdeki savunma ve güvenlikle ilgili her türlü gelişmeyi yakından takip etmekte, ona göre de tedbir almaktayız. ABD daha önce de Suriye'den çekilme kararı almıştı ama fiiliyatta bu gerçekleşmedi.

Sözlere değil, icraata bakılmalı. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz PKK/YPG/SDG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin durdurulması ve terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir."

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