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Başkan Erdoğan Türk Devlet Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi’ne katılmak üzere Kırgızistan'da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından resmi törenle karşılandı. Zirve "Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes İçin Güvenlik" sloganıyla yapılacak. Ayrıca, üye devletlerle gözlemciler arasında çeşitli alanlarda işbirliğine odaklanılacak.

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Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 08:43 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 08:50
Başkan Erdoğan Türk Devlet Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi’ne katılmak üzere Kırgızistan’da

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TTürk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişinde Erdoğan'ın aracına atlı askerler eşlik etti.

Tören, Başkan Erdoğan ve Caparov'un yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı. Başkan Erdoğan daha sonra tören mangasını selamladı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Caparov, askeri geçidi izledi.

BİŞKEK'TE BİR İLK
Tören iki ay önce inşaatı tamamlanan Intımak Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşti. Başkan Erdoğan yeni Saray'da karşılanan ilk lider oldu.

İKİLİ GÖRÜŞME BAŞLADI
Tokalaşarak basın mensuplarına poz veren Başkan Erdoğan ve Caparov, daha sonra ikili görüşmeye geçti.

Türkiye ile Kırgızistan arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı da Bişkek'te yapılacak. İki ülke arasındaki "stratejik ortaklık" ilişkilerinin "kapsamlı stratejik ortaklık" düzeyine yükseltilmesi öngörülüyor.

HEDEF 5 MİLYAR DOLAR
Kırgızistan'la ticaret hacminin orta vadede 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Başkan Erdoğan Kırgızistan'da


BAŞKAN ERDOĞAN BİŞKEK'TE
Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek'e geldi.

Erdoğan'ı, Bişkek-Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova ile Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan karşıladı.

Başkan Erdoğan, Kırgızıstan'da (AA)Başkan Erdoğan, Kırgızıstan'da (AA)

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da Bişkek'e geldi.

Başkan Erdoğan, Kırgızıstan'da (AA)Başkan Erdoğan, Kırgızıstan'da (AA)

Zirve "Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes İçin Güvenlik" sloganıyla yapılacak. Ayrıca, üye devletlerle gözlemciler arasında çeşitli alanlarda işbirliğine odaklanılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek'e geldi. Erdoğan'ı, Bişkek-Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova karşıladı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek'e geldi. Erdoğan'ı, Bişkek-Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova karşıladı. (AA)


ERDOĞAN'DAN YOĞUN DİPLOMASİ
Erdoğan, 6-7 Kasım'da da Macaristan'da yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılacak. 11 Kasım'da İslam İşbirliği Teşkilatı ile Arap Birliği'nin ortak düzenleyeceği Filistin zirvesi için Suudi Arabistan'a gidecek olan Erdoğan, aynı gün COP 20 Zirvesi için Azerbaycan'a geçecek. Erdoğan, 17-19 Kasım'da da G20 için Brezilya'ya gidecek.

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