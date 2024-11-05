Başkan Erdoğan Türk Devlet Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi’ne katılmak üzere Kırgızistan’da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TTürk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişinde Erdoğan'ın aracına atlı askerler eşlik etti.

Tören, Başkan Erdoğan ve Caparov'un yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı. Başkan Erdoğan daha sonra tören mangasını selamladı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Caparov, askeri geçidi izledi.

BİŞKEK'TE BİR İLK

Tören iki ay önce inşaatı tamamlanan Intımak Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşti. Başkan Erdoğan yeni Saray'da karşılanan ilk lider oldu.

İKİLİ GÖRÜŞME BAŞLADI

Tokalaşarak basın mensuplarına poz veren Başkan Erdoğan ve Caparov, daha sonra ikili görüşmeye geçti.



Türkiye ile Kırgızistan arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı da Bişkek'te yapılacak. İki ülke arasındaki "stratejik ortaklık" ilişkilerinin "kapsamlı stratejik ortaklık" düzeyine yükseltilmesi öngörülüyor.



HEDEF 5 MİLYAR DOLAR

Kırgızistan'la ticaret hacminin orta vadede 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.



BAŞKAN ERDOĞAN BİŞKEK'TE

Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek'e geldi.



Erdoğan'ı, Bişkek-Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova ile Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan karşıladı.