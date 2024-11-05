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ABD'de saat kaç? ABD nüfusu kaç? Başkanlık seçim sonuçları açıklandı mı?

ABD'de bugün yapılacak seçimler, ülkede gelecek dört yıl kimin başkan olacağını belirleyecek. Demokrat Parti adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump arasındaki yarış haftalardır sürüyor. Seçim sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala ABD'de saat kaç? ABD nüfusu kaç? Başkanlık seçim sonuçları açıklandı mı? soruları merak ediliyor. İşte habere ilişkin önemli detaylar...

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 09:05 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 09:05
ABD’de saat kaç? ABD nüfusu kaç? Başkanlık seçim sonuçları açıklandı mı?

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ABD'de gelecek dört yıl kimin başkan olacağını belirleyen seçimler bugün netleşecek. Demokrat Parti adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump arasındaki yarış haftalardır devam ediyor. Öte yandan ABD'de saat kaç? ABD nüfusu kaç? Başkanlık seçim sonuçları açıklandı mı? soruları da merak ediliyor. İşte habere dair detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ABD'de saat kaç?

Amerika Birleşik Devletleri'nde saat 5 Kasım Salı günü 01:05 iken Türkiye'de 5 Kasım Salı 2024 saat 09:05 olarak görülmekte. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin 8 saat gerisindedir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ABD nüfusu kaç?

2024 yılı itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfusu yaklaşık 336,1 milyon olarak tahmin edilmektedir. Her yıl yapılan tahminler nüfus artışına, doğum, ölüm oranlarına ve göç gibi faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Başkanlık seçim sonuçları açıklandı mı?

Seçim sonuçları henüz açıklanmadı. Peki süreç nasıl işliyor? Her eyalette sandıkların açılış ve kapanış saatleri farklılık gösteriyor. Ülkenin doğusundaki bir eyalette gece yarısı sandıklar açılırken Vermont'un bazı bölgelerinde seçmenler saat 05.00'te (TSİ 13.00) oy kullanabiliyor. Ancak sandıklar çoğunlukla sabah 06.00-08.00 arası açılıyor. Ülke genelinde ilk sandıklar 5 Kasım akşamı doğu saati ile 18.00 (TSİ 6 Kasım 02.00) itibariyle kapanmaya başlayacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sandıkların tamamı TSİ 6 Kasım sabahı saat 08.00 civarında kapanmış olacak. Resmi olmayan seçim sonuçları seçim gecesi geç saatlerde veya ertesi günün erken saatlerinde açıklanabilir ancak oylar yakın çizgide ilerlerse kesin sonuçlar sonraki günlerde de netlik kazanabilir. Resmi sonuçlar ise eyaletler tarafından oy sayımları tamamlanıp onaylandıktan sonra ilan edilecek ve bu süreç haftalar sürebilir.

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