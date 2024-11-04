SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Şirin Elmas Hanilçi cinayetinde kan donduran olay!

6 yaşındaki Şirin’i canını sıktığı için boğarak öldürdüğünü söyleyen kağıt toplayıcısı M.Ö., cinsel istismarı reddetmişti. Ancak katil zanlısının tutuklanma nedenleri arasında o da var.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Kasım 2024
Şirin Elmas Hanilçi cinayetinde kan donduran olay!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Şişli'de iki gündür kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin katil zanlısı şüphesiyle tutuklanan kağıt toplayıcısı M.Ö. çocuğu mezarlıkta boğarak öldürdüğünü itiraf etti. M.Ö. ifadesinde, "Çocuk peşime takıldı, yanımda yürüdü. Mezarlığın orada çocuktan 200 lira istedim. Moralim bozuk olduğu için sinirlendim. Çocuğu mezarlığa soktum. Mezarlık içinde kızın üzerinde bulunan eşarpla iki mezar arasında boğdum. Üstünü de otlarla kapattım" dedi.

Kızlarını arayan aile bir televizyon programına katılarak yardım talebinde de bulunmuştu. Daha önceden de suç kaydının olduğu öğrenilen M.Ö.,'nün katlettiği Hanilçi'nin kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nun yapacağı incelemeyle ortaya çıkacak. Ancak ifadesinde 'istismar ettin' mi sorusuna 'hayır' yanıtını veren katil zanlısı 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'çocuğu kasten öldürme' suçlarından tutuklandı.

6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’yi öldürüp Feriköy mezarlığına gömen Mustafa Ören’in ilk sözleri ortaya çıktı: Kız çocuğunu ben öldürdüm6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’yi öldürüp Feriköy mezarlığına gömen Mustafa Ören’in ilk sözleri ortaya çıktı: Kız çocuğunu ben öldürdüm
6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'yi öldürüp Feriköy mezarlığına gömen Mustafa Ören'in ilk sözleri ortaya çıktı: Kız çocuğunu ben öldürdüm

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ekim ayı enflasyon verileri açıklanıyor! Gözler TÜİK’te... Beklenti anketleri ne yönde?
SSK VE BAĞ-KURLUYA %15.63 ZAM | TÜİK’in enflasyon kararı öncesi yeni anket! Emekli maaşı ne kadar olacak?
CHP’li eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Championship ekibi ocak ayı için Elias Jelert’i gözüne kestirdi!
ABD’den Tahran’a misilleme uyarısı: İsrail’i durdurmayız | İran’dan rest: Ezici cevapla karşılaşacaklar
Jose Mourinho’dan Enis Destan’a küfür!
Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL’lik soru ve cevabı! Duhan Başar Ahmetoğlu Şıkları eleyemiyorum deyip kararını verdi
Ertuğrul Doğan’dan çok sert sözler: Saha dışındaki şerefsizlere yenildik
Çorum’da doğal gaz patlaması! Ortalık savaş alanına döndü... 1 ölü 33 yaralı
Fener 90+12’de güldü! Fenerbahçe Trabzonspor’u 3-2 yendi
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı! Kritik toplantı sonrası yazılı açıklama: Temel hedef tek haneli enflasyon
Çorum’da doğal gaz patlaması | Görgü tanıkları konuştu: Eşim ses gelince doğal gaz vanasını kapatmaya çalışıyor ama gücü yetmiyor
CHP’de ‘Ebru Gündeş’ krizi! 69 milyonluk israf Özgür Özel’i bile isyan ettirdi: Mansur Yavaş’tan jet açıklama
Jose Mourinho’nun maç sonu sevinci olay oldu! Tepki çeken hareket
CHP’deki Esenyurt çatlağı büyüyor! PM üyesinin hedefinde Mansur Yavaş var... Özgür Özel’den kriz yok hamlesi
SON DAKİKA