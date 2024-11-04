Şirin Elmas Hanilçi cinayetinde kan donduran olay!

İstanbul Şişli'de iki gündür kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin katil zanlısı şüphesiyle tutuklanan kağıt toplayıcısı M.Ö. çocuğu mezarlıkta boğarak öldürdüğünü itiraf etti. M.Ö. ifadesinde, "Çocuk peşime takıldı, yanımda yürüdü. Mezarlığın orada çocuktan 200 lira istedim. Moralim bozuk olduğu için sinirlendim. Çocuğu mezarlığa soktum. Mezarlık içinde kızın üzerinde bulunan eşarpla iki mezar arasında boğdum. Üstünü de otlarla kapattım" dedi.



Kızlarını arayan aile bir televizyon programına katılarak yardım talebinde de bulunmuştu. Daha önceden de suç kaydının olduğu öğrenilen M.Ö.,'nün katlettiği Hanilçi'nin kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nun yapacağı incelemeyle ortaya çıkacak. Ancak ifadesinde 'istismar ettin' mi sorusuna 'hayır' yanıtını veren katil zanlısı 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'çocuğu kasten öldürme' suçlarından tutuklandı.

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